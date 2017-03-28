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На постоянную работу требуется главный бухгалтер

На малое предприятие требуется главный бухгалтер с опытом работы на 1С 8.3 и опытом работы по УСН.

1. разнос первичных документов.

2. банккасса.

3. отчетность в фонды и т.д.

4. УСН.

5. ЗП

6. Авансовые отчеты.

Подробное резюме с указанием мест работы на bkurer@mail.ru с темой «Резюме главный бухгалтер»

Новости smi2.ru

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Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 28 марта 2017 г. [07:35]

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