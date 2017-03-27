Тверской суд Москвы арестовал оппозиционера Алексея Навального на 15 суток за неповиновение сотрудникам полиции при задержании на несанкционированной акции в центре столицы, передает в понедельник корреспондент «Интерфакса».

Суд признал Навального виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 19.3 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

«26 марта 2017 года в Москве Навальный, являясь организатором публичной акции в составе группы лиц в количестве 4 тысяч человек, на требование сотрудников полиции прекратить свои действия отказался, стал вырываться и стал отбивался руками и ногами, пытаясь создать суматоху», — огласила материалы дела судья.

Ранее в понедельник суд признал оппозиционера виновным в организации несанкционированной массовой акции и оштрафовал его на 20 тыс. рублей. Сам политик свою вину по обоим обвинениям не признал.

Позже адвокат Ольга Михайлова заявила, что защита оппозиционера обжалует его штраф и административный арест. Она добавила, что ФСИН может потребовать заменить условный срок по «делу Кировлеса» на реальный в связи с административным арестом.

Как сообщалось, Навальный был задержан 26 марта в центре Москвы, где во второй половине дня проходила несогласованная с властями массовая акция протеста против коррупции. Всего на ней было задержано около 500 человек, сообщили в полиции. В свою очередь источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Интерфаксу», что в отделы полиции были доставлены 1030 участников шествия.

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