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Песков: сулились деньги за задержания на акции, организованной Навальным

Определенные подтверждения тому, что несовершеннолетним участникам несанкционированной акции в Москве, организованной Алексеем Навальным, сулились денежные награды в случае задержания, существуют, но будут представлены в том случае, если органы правопорядка посчитают это необходимым, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости. «Существует информация, что несовершеннолетним участникам акции в Москве в случае их задержания представителями органов правопорядка сулились денежные награды. Есть определенные подтверждения этому. Если органы защиты правопорядка посчитают необходимым, наверное, какие-то подтверждения этому будут предоставлены», — сказал Песков.

Несанкционированная властями акция прошла в воскресенье в центре Москвы. На Тверской улице и на прилегающих территориях, по оценкам полиции, находилось порядка 7-8 тысяч человек. Около 600 участников несогласованной акции, в том числе ее организатор Алексей Навальный, были задержаны.

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Песков: сулились деньги за задержания на акции, организованной Навальным

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 27 марта 2017 г. [19:30]

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[20:05] На 15 суток арестовали Алексея Навального

[19:30] Песков: сулились деньги за задержания на акции, организованной Навальным

[19:25] СК: платили не только подросткам на несанкционированной акции 26 марта в Мо...


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