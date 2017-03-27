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СК: платили не только подросткам на несанкционированной акции 26 марта в Москве

Следственный комитет РФ располагает оперативной информацией о предложениях вознаграждения в случае задержания за участие в несанкционированной массовой акции 26 марта в Москве не только подросткам, но и другим участникам мероприятия, сообщает сайт СК РФ. В настоящее время следователи Главного управления по расследованию особо важных дел проверяют следственным путем эту информацию в рамках уголовного дела, расследуемого по ст. ст. 213, 317 и 318 (хулиганство, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, применение насилия в отношении представителя власти) УК РФ.

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СК: платили не только подросткам на несанкционированной акции 26 марта в Москве

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 27 марта 2017 г. [19:25]

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Курьер.Среда.Бердск

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[19:30] Песков: сулились деньги за задержания на акции, организованной Навальным

[19:25] СК: платили не только подросткам на несанкционированной акции 26 марта в Мо...


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