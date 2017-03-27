23 марта Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) объявило открытый конкурс на создание цикла документальных фильмов о строительстве, реконструкции и содержании федеральных дорог. Максимальная цена контракта, финансирование которого будет осуществляться из федерального бюджета, составляет 58,9 млн рублей. Условия тендера опубликованы на портале госзакупок.

Создатель фильма должен снять и смонтировать 10 документально-публицистических и три тематических фильма о строительстве новых дорог в России. Эти картины должны «обеспечить открытость, прозрачность, информативность и достоверность в предоставлении населению информации о дорожных объектах и о деятельности Федерального дорожного агентства», сообщается в документах закупки.

В фильмы должны войти сюжеты о строительстве участка Московского большого кольца, реконструкциях дорог в Московской, Рязанской, Архангельской, Мурманской и других областей. Также создатели фильма должны осветить стройки дорог к Чемпионату мира по футболу в 2018 году в Волгоградской, Калининградской, Нижегородской, Ростовской и Самарской областях, в Республике Мордовия и в Санкт-Петербурге.

Общий хронометраж всех фильмов составит от 745 до 968 минут, из них 10 серий длительностью от 15 до 20 минут, их короткие версии от 5 до 10 минут, а также итоговый фильм продолжительностью от 80 до 90 минут под названием «Деятельность Росавтодора в 2017 году». Тематические фильмы рассчитаны на 15 — 30 минут (короткие версии — от 5 до 10 минут).

Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 11 апреля. Все работы должны быть выполнены к 22 ноября 2017 года.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Дмитрий Савельев (фракция ЛДПР) прокомментировал открытие Росавтодором тендера в 59 млн рублей на документальный фильм о дорогах:

«Я не раз говорил и повторю ещё: у нас никому, кроме граждан и государства не выгодны хорошие дороги. На ремонт существующих дорог мы тратим почти в 5 раз больше средств, чем на прокладку новых. Хотя есть технологии строительства дорог, которые позволяют не ремонтировать их по 20 лет после начала эксплуатации. В Германии их используют, в Китае. У нас нет. Стоит задуматься почему.

И при этом Росавтодор заказывает себе серию по сути корпоративных фильмов на 59 млн рублей! Чтобы было наглядней, скажу, что на этот год в Новосибирске — одном из крупнейших городов России — бюджет для ремонта дорог составил всего 50 млн!

Я специально уточнил у специалистов из сферы кино, мне сказали, что для этого проекта самым дорогим элементом будет авиасъемка, но даже с ней, все можно снять миллионов за 10. А строгой отчетности в этом деле быть не может. Так что, если нужно, «нарисуют» на все 59 млн. Я считаю такие, с позволения сказать, «проекты» Росавтодора крайне сомнительными. Показывать россиянам хорошие дороги нужно в живую, а не по телевизору. Тогда и тратить деньги на рассказ о своей работе не придётся. Её и так будет отлично видно».

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