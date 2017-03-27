USD 0.0000
EUR 0.0000
|Новости
|Веб-камеры
|Погода
|Работа
|Финансы
|Расписание
|Радио
|Гороскоп
|Вопросы и ответы
|Объявления
|Афиша
|Карта
|Еще
23 марта Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) объявило открытый конкурс на создание цикла документальных фильмов о строительстве, реконструкции и содержании федеральных дорог. Максимальная цена контракта, финансирование которого будет осуществляться из федерального бюджета, составляет 58,9 млн рублей. Условия тендера опубликованы на портале госзакупок.
Создатель фильма должен снять и смонтировать 10 документально-публицистических и три тематических фильма о строительстве новых дорог в России. Эти картины должны «обеспечить открытость, прозрачность, информативность и достоверность в предоставлении населению информации о дорожных объектах и о деятельности Федерального дорожного агентства», сообщается в документах закупки.
В фильмы должны войти сюжеты о строительстве участка Московского большого кольца, реконструкциях дорог в Московской, Рязанской, Архангельской, Мурманской и других областей. Также создатели фильма должны осветить стройки дорог к Чемпионату мира по футболу в 2018 году в Волгоградской, Калининградской, Нижегородской, Ростовской и Самарской областях, в Республике Мордовия и в Санкт-Петербурге.
Общий хронометраж всех фильмов составит от 745 до 968 минут, из них 10 серий длительностью от 15 до 20 минут, их короткие версии от 5 до 10 минут, а также итоговый фильм продолжительностью от 80 до 90 минут под названием «Деятельность Росавтодора в 2017 году». Тематические фильмы рассчитаны на 15 — 30 минут (короткие версии — от 5 до 10 минут).
Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 11 апреля. Все работы должны быть выполнены к 22 ноября 2017 года.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Дмитрий Савельев (фракция ЛДПР) прокомментировал открытие Росавтодором тендера в 59 млн рублей на документальный фильм о дорогах:
«Я не раз говорил и повторю ещё: у нас никому, кроме граждан и государства не выгодны хорошие дороги. На ремонт существующих дорог мы тратим почти в 5 раз больше средств, чем на прокладку новых. Хотя есть технологии строительства дорог, которые позволяют не ремонтировать их по 20 лет после начала эксплуатации. В Германии их используют, в Китае. У нас нет. Стоит задуматься почему.
И при этом Росавтодор заказывает себе серию по сути корпоративных фильмов на 59 млн рублей! Чтобы было наглядней, скажу, что на этот год в Новосибирске — одном из крупнейших городов России — бюджет для ремонта дорог составил всего 50 млн!
Я специально уточнил у специалистов из сферы кино, мне сказали, что для этого проекта самым дорогим элементом будет авиасъемка, но даже с ней, все можно снять миллионов за 10. А строгой отчетности в этом деле быть не может. Так что, если нужно, «нарисуют» на все 59 млн. Я считаю такие, с позволения сказать, «проекты» Росавтодора крайне сомнительными. Показывать россиянам хорошие дороги нужно в живую, а не по телевизору. Тогда и тратить деньги на рассказ о своей работе не придётся. Её и так будет отлично видно».
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 27 марта 2017 г. [18:25]
[20:05] На 15 суток арестовали Алексея Навального
[19:30] Песков: сулились деньги за задержания на акции, организованной Навальным
[19:25] СК: платили не только подросткам на несанкционированной акции 26 марта в Мо...
[20:05] На 15 суток арестовали Алексея Навального
[19:30] Песков: сулились деньги за задержания на акции, организованной Навальным
[19:25] СК: платили не только подросткам на несанкционированной акции 26 марта в Мо...
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|
Днем: 2 C°, ветер: 5.8 м.с.
Снег, ветер: южный
|
Днем: 2 C°, ветер: 5.8 м.с.
Снег, ветер: южный
|
Днем: 2 C°, ветер: 6.4 м.с.
Снег, ветер: южный