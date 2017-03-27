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Добрый день! Это не новость, а очередная попытка обратить внимание бердской власти на состояние дорог в городе.
Я предлагаю мэру города проехать к своему рабочему креслу по улице Первомайской, (подсказка) -сразу направо от ГИБДД и до пересечения с ул. Ленина. Будет важно, если мэр поделится с нами впечатлениями от такой экстремальной езды.
А теперь вопрос автовладельцам : куда и кому позвонить/написать для подачи иска за такое плачевное состояние проезжей части дороги? Спасибо)
Новости smi2.ru
Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 27 марта 2017 г. [17:55]
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