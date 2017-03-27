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Предлагаю мэру проехать по ул.Первомайской

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Яна:

Добрый день! Это не новость, а очередная попытка обратить внимание бердской власти на состояние дорог в городе.

Я предлагаю мэру города проехать к своему рабочему креслу по улице Первомайской, (подсказка) -сразу направо от ГИБДД и до пересечения с ул. Ленина. Будет важно, если мэр поделится с нами впечатлениями от такой экстремальной езды.

А теперь вопрос автовладельцам : куда и кому позвонить/написать для подачи иска за такое плачевное состояние проезжей части дороги? Спасибо)

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Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 27 марта 2017 г. [17:55]

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Днем: 2 C°, ветер: 5.8 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 30%, облачность: 82%

27 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

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Днем: 2 C°, ветер: 5.8 м.с.

Снег, ветер: южный
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28 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 2 C°, ветер: 6.4 м.с.

Снег, ветер: южный
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