Казачьи общества Новосибирской области будут оказывать содействие областным исполнительным органам госвласти в обеспечении экологической безопасности, охране объектов лесного хозяйства и животного мира. Законопроект о развитии казачества был одобрен на заседании правительства региона 27 марта.

Как отметил министр региональной политики Новосибирской области Игорь Яковлев, данный законопроект разработан в соответствии с федеральным законодательством и направлен на регулирование отдельных правоотношений, связанных с развитием российского казачества в регионе. Также проект разграничивает полномочия органов государственной власти Новосибирской области.

К полномочиям регионального правительства относятся, в том числе, установление порядка заключения исполнительными органами власти региона договоров (соглашений) с казачьими обществами. Документ регламентирует порядок прохождения новосибирским казачеством государственной гражданской службы, в том числе – оказание содействия в обеспечении экологической безопасности, охране объектов животного мира, защите лесов, проведению природоохранных мероприятий и прочее.

По словам губернатора Владимира Городецкого, развитие казачества является одним из элементов патриотического воспитания жителей региона.

«Реализация законопроекта должна структурировать дальнейшее развитие новосибирского казачества, особенно учитывая важность законодательного регулирования отношений между органами власти и новосибирским казачеством», – подчеркнул Городецкий.

Проект закона «Об отдельных вопросах развития российского казачества в Новосибирской области» одобрен на заседании правительства региона и будет внесен на рассмотрение в Законодательное собрание региона.

Справка

В настоящее время региональные законы в сфере развития казачества приняты в 35 субъектах Российской Федерации, в пяти субъектах Сибирского федерального округа.

По состоянию на 1 марта 2017 года на территории Новосибирской области зарегистрированы 23 казачьи организации (около 800 человек), в том числе девять казачьих обществ, входящих в государственный реестр казачьих обществ в России. В декабре 2016 года утвержден план по реализации в Новосибирской области стратегии развития государственной политики РФ в отношении российского казачества до 2020 года.

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