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Ищем свидетелей аварии! 27.03.17 в 16.15 на улице Первомайской произошло ДТП двух машин FORD и Honda Stepwgn. FORD скрылся с места ДТП. Просьба очевидцев позвонить на номер 8 913 949 3001.
Новости smi2.ru
Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 27 марта 2017 г. [17:45]
[20:05] На 15 суток арестовали Алексея Навального
[19:30] Песков: сулились деньги за задержания на акции, организованной Навальным
[19:25] СК: платили не только подросткам на несанкционированной акции 26 марта в Мо...
[20:05] На 15 суток арестовали Алексея Навального
[19:30] Песков: сулились деньги за задержания на акции, организованной Навальным
[19:25] СК: платили не только подросткам на несанкционированной акции 26 марта в Мо...
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