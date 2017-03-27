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FORD скрылся. Просьба откликнуться очевидцев

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Cергей:

Ищем свидетелей аварии! 27.03.17 в 16.15 на улице Первомайской произошло ДТП двух машин FORD и Honda Stepwgn. FORD скрылся с места ДТП. Просьба очевидцев позвонить на номер 8 913 949 3001.

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Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 27 марта 2017 г. [17:45]

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[20:05] На 15 суток арестовали Алексея Навального

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[19:25] СК: платили не только подросткам на несанкционированной акции 26 марта в Мо...


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Погода в Бердске

Днем: 2 C°, ветер: 5.8 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 30%, облачность: 82%

27 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 2 C°, ветер: 5.8 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 43%, облачность: 76%

28 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 2 C°, ветер: 6.4 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 32%, облачность: 55%

29 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

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