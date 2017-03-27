Ищем свидетелей аварии! 27.03.17 в 16.15 на улице Первомайской произошло ДТП двух машин FORD и Honda Stepwgn. FORD скрылся с места ДТП. Просьба очевидцев позвонить на номер 8 913 949 3001.

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