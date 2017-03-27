Россия намерена продолжить добиваться изменений системы принятия решений в Корпорации по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN). Об этом в интервью РБК заявил помощник президента Игорь Щеголев.

«Мы настаиваем на том, что роль правительств должна быть четко прописана и что она не может быть просто совещательной», — сообщил Щеголев.

До осени прошлого года ICANN формально находился под управлением структуры Минторговли США — Национальной администрации по телекоммуникациям и информации США (NTIA). Она должна была рассматривать и утверждать запросы ICANN на внесение изменений в файл корневой зоны DNS — своеобразный каталог с информацией обо всех существующих доменах верхнего уровня. От этого зависит работа глобальной системы доменных имен, в том числе, например, доменов .RU и .РФ. Но 1 октября 2016 года права администратора перешли к Public Technical Identifiers (PTI) — «дочке» ICANN, некоммерческой корпорации по обеспечению общественных интересов, зарегистрированной в штате Калифорния. Такая модель управления, при которой учитываются все голоса, в том числе бизнеса, ученых, технических экспертов, гражданского общества, правительств и других, — лучший способ добиться, чтобы интернет завтрашнего дня остался свободным, заявлял глава совета директоров ICANN Стивен Крокер.

Однако, как рассказал Игорь ​Щеголев, проведенная реформа не улучшила ситуацию. «До этого хотя бы можно было предъявить претензии правительству США, если что-то происходило. А сейчас это некая автономная или некоммерческая организация, которая просто работает по американскому праву. И американские чиновники могут сказать: «Мы здесь ни при чем. Идите в суд в Калифорнии и судитесь с этими ребятами», — отметил он. По словам помощника президента, изменения не сняли вопрос нелегитимности существующей системы. «Все время будут возникать вопросы, как управляется интернет, что с ним происходит. Страны будут вынуждены искать технические и юридические решения, которые их в этой ситуации защищают», — отметил он.

При этом, по словам Игоря Щеголева, Россия может надавить на международное сообщество с помощью разработанного Минкомсвязью законопроекта о российском сегменте интернета. «Зарубежные коллеги будут понимать, что в мире идут процессы, которые, может быть, заставят их задуматься над тем, чтобы все-таки провести настоящую реформу международного управления интернетом», — объяснил он.

Речь идет о поправках в закон «О связи», опубликованных Минкомсвязью на портале Regulation.gov.ru в ноябре 2016 года. В документе приводится определение критической инфраструктуры Рунета и описываются ее основные элементы — точки обмена трафиком; инфраструктура автономных систем — наборов IP-сетей и маршрутизаторов, управляемых одним или несколькими операторами; национальные доменные зоны .RU и .РФ​ и др. Предлагается создать специальную «Государственную информационную систему обеспечения целостности, устойчивости и безопасности функционирования российского национального сегмента сети «Интернет» (ГИС), куда юридические лица и индивидуальные предприниматели, использующие IP-адреса и автономные системы, а также владельцы точек обмена трафиком должны будут предоставлять информацию об объектах критической инфраструктуры. Операторы связи при оказании услуг по пропуску трафика должны будут подключаться только к точкам обмена трафика, внесенным в реестр ГИС. Финансировать ГИС предлагается из резерва универсального обслуживания — специального фонда, куда операторы страны ежегодно отчисляют по 1,2% выручки от услуг связи.

Участники рынка высказывали замечания на положения проекта. В частности, по мнению консультанта ПИР-центра Олега Демидова, обязательное подключение к точкам обмена трафиком из реестра ГИС приведет к дополнительным расходам операторов, чей размер будет зависеть от того, сколько точек обмена трафика в итоге будет содержать реестр и к каждой ли из них должны будут подключаться операторы. Демидов допускал, что с помощью ГИС государство сможет вмешиваться в политику маршрутизации трафика операторов, что, в свою очередь, теоретически позволит властям заблокировать тот или иной трансграничный интернет-трафик. Еще несколько собеседников РБК среди участников российского телекоммуникационного рынка опасались, что основная цель предлагаемых Минкомсвязью изменений — построить систему, аналогичную китайскому «Золотому щиту», который позволяет восточным соседям фильтровать интернет-трафик, поступающий извне.

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