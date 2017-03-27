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Россия намерена продолжить добиваться изменений системы принятия решений в Корпорации по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN). Об этом в интервью РБК заявил помощник президента Игорь Щеголев.
«Мы настаиваем на том, что роль правительств должна быть четко прописана и что она не может быть просто совещательной», — сообщил Щеголев.
До осени прошлого года ICANN формально находился под управлением структуры Минторговли США — Национальной администрации по телекоммуникациям и информации США (NTIA). Она должна была рассматривать и утверждать запросы ICANN на внесение изменений в файл корневой зоны DNS — своеобразный каталог с информацией обо всех существующих доменах верхнего уровня. От этого зависит работа глобальной системы доменных имен, в том числе, например, доменов .RU и .РФ. Но 1 октября 2016 года права администратора перешли к Public Technical Identifiers (PTI) — «дочке» ICANN, некоммерческой корпорации по обеспечению общественных интересов, зарегистрированной в штате Калифорния. Такая модель управления, при которой учитываются все голоса, в том числе бизнеса, ученых, технических экспертов, гражданского общества, правительств и других, — лучший способ добиться, чтобы интернет завтрашнего дня остался свободным, заявлял глава совета директоров ICANN Стивен Крокер.
Однако, как рассказал Игорь Щеголев, проведенная реформа не улучшила ситуацию. «До этого хотя бы можно было предъявить претензии правительству США, если что-то происходило. А сейчас это некая автономная или некоммерческая организация, которая просто работает по американскому праву. И американские чиновники могут сказать: «Мы здесь ни при чем. Идите в суд в Калифорнии и судитесь с этими ребятами», — отметил он. По словам помощника президента, изменения не сняли вопрос нелегитимности существующей системы. «Все время будут возникать вопросы, как управляется интернет, что с ним происходит. Страны будут вынуждены искать технические и юридические решения, которые их в этой ситуации защищают», — отметил он.
При этом, по словам Игоря Щеголева, Россия может надавить на международное сообщество с помощью разработанного Минкомсвязью законопроекта о российском сегменте интернета. «Зарубежные коллеги будут понимать, что в мире идут процессы, которые, может быть, заставят их задуматься над тем, чтобы все-таки провести настоящую реформу международного управления интернетом», — объяснил он.
Речь идет о поправках в закон «О связи», опубликованных Минкомсвязью на портале Regulation.gov.ru в ноябре 2016 года. В документе приводится определение критической инфраструктуры Рунета и описываются ее основные элементы — точки обмена трафиком; инфраструктура автономных систем — наборов IP-сетей и маршрутизаторов, управляемых одним или несколькими операторами; национальные доменные зоны .RU и .РФ и др. Предлагается создать специальную «Государственную информационную систему обеспечения целостности, устойчивости и безопасности функционирования российского национального сегмента сети «Интернет» (ГИС), куда юридические лица и индивидуальные предприниматели, использующие IP-адреса и автономные системы, а также владельцы точек обмена трафиком должны будут предоставлять информацию об объектах критической инфраструктуры. Операторы связи при оказании услуг по пропуску трафика должны будут подключаться только к точкам обмена трафика, внесенным в реестр ГИС. Финансировать ГИС предлагается из резерва универсального обслуживания — специального фонда, куда операторы страны ежегодно отчисляют по 1,2% выручки от услуг связи.
Участники рынка высказывали замечания на положения проекта. В частности, по мнению консультанта ПИР-центра Олега Демидова, обязательное подключение к точкам обмена трафиком из реестра ГИС приведет к дополнительным расходам операторов, чей размер будет зависеть от того, сколько точек обмена трафика в итоге будет содержать реестр и к каждой ли из них должны будут подключаться операторы. Демидов допускал, что с помощью ГИС государство сможет вмешиваться в политику маршрутизации трафика операторов, что, в свою очередь, теоретически позволит властям заблокировать тот или иной трансграничный интернет-трафик. Еще несколько собеседников РБК среди участников российского телекоммуникационного рынка опасались, что основная цель предлагаемых Минкомсвязью изменений — построить систему, аналогичную китайскому «Золотому щиту», который позволяет восточным соседям фильтровать интернет-трафик, поступающий извне.
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