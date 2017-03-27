Первые два автобуса из 10, подаренных главой региона к 300-летию Бердска, не выйдут на дороги города в конце марта, как планировали. Об этом на еженедельной городской планерке рассказала сегодня, 27 марта, заместитель мэра Бердска по городскому хозяйству Лариса Степанова.

Напомним, в середине марта обновку для «Бердского автотранспортного предприятия» доставили в Новосибирск. После этого автобусы должны была оценить специальная комиссия. По словам чиновницы, проверяющие не смогли принять их, потому что они не соответствует параметрам, заявленным в конкурсной документации. Теперь администрация Бердска намерена доказать недобросовестность поставщика.

— Автобусы были представлены для междугородних перевозок, которые не отвечают требованиям правил городских перевозок. В городе они могут использоваться в качестве маршрутного такси, а вы сами знаете, что в Бердске и так достаточно маршрутного такси, — обратилась к коллегам Лариса Владимировна. — У нас есть потребность именно в автобусах городского типа.

Напомним, Владимир Городецкий еще начале сентября 2016 года торжественно вручил Бердску сертификат на очень нужное и ценное приобретение — 10 автобусов, которые будут следовать по муниципальным маршрутам. Однако 30 млн рублей на их покупку область смогла выделить лишь спустя почти три месяца, после одобрения депутатами Заксобрания.

Когда пассажирам ждать новенький общественный транспорт, неизвестно. Если спор мэрии с фирмой-производителем не разрешится, то придется заново проводить торги на поставку автобусов. Тем временем администрация готовят аукционную документацию на покупку еще семи городских автобусов. На сэкономленные после торгов средства планируют купить еще один — с пандусом для инвалидов. Он будет следовать по маршруту №3, чтобы людям с ограниченными возможностями было удобно добираться до реабилитационного центра «Ортос» и до городских пляжей и леса, писал «Курьер. Среда. Бердск».

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