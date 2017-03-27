Об итогах работы комиссии по обсуждению благоустройства дворов рассказала сегодня, 27 марта, вице-мэр Бердска по городскому хозяйству Лариса Степанова на еженедельной городской планерке. Напомним, вопрос о том, каким придомовым территориям достанется «путинская» господдержка, 23 марта решался за закрытыми дверями. На обсуждение столь животрепещущего для бердчан вопроса не пустили ни бердских депутатов, ни активных горожан, ни журналистов, рассказывал «Курьер. Среда. Бердск».

В состав комиссии вошли чиновники, коммунальщики, представители политических партий Бердска и депутаты областного Заксобрания. По словам Ларисы Владимировны, коллегиальный орган рассмотрел 42 заявки от горожан на благоустройство дворов общей суммой на 76 млн. рублей. Однако комиссия представит на суд министерства ЖКХ лишь часть из них. Воплощение отобранных проектов оценивается в 22 млн.

— Хочу отметить, что программа еще до конца не сформирована. Утверждение государственной программы на 2018-2022 годы будет происходить 17 сентября 2017 года. Те объекты, которые запланированы для реализации в этом году, идут как пилотный проект. Комиссия в рамках пилотного проекта отобрала на 22 млн. Сами понимаете, такую сумму денег Бердску, конечно же, не дадут именно на благоустройство придомовой территории, но эти проекты войдут в реализацию в следующие годы, — пояснила чиновница.

Всего в рамках программы «Формирование современной среды в городе Бердске» государство готово выделить 37 млн рублей. При этом подразумевается, что и муниципалитет внесет свою лепту — 5% от суммы финансирования. Благоустройство придомовых территорий — лишь часть программы. На эту цель в 2017 году ожидают 12 млн. рублей.

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