Необычная экологическая акция прошла 23 марта на бердском железнодорожном вокзале. На станцию прибыл спецвагон, где сотрудники РЖД провели для бердских школьников эколикбез. Работу передвижного экологического комплекса «Природа без границ» организовали железнодорожники вместе с департаментом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Сибирскому федеральному округу.

Формат знакомства детей с экологическими проблемами и способами их решения железнодорожники выбрали весьма интересный и занимательный. Семиклассники Бердского кадетского корпуса не скрывали своего удивления, узнав, что пластиковые бутылки разлагаются веками, а в обычных овощах, купленных в магазине таится опасность в виде нитратов.

Но прежде чем попасть в познавательный вагон, школьники посмотрели выставки — скворечников и поделок из вторсырья. Их мастерили люди разного возраста — детсадовцы, ученики школ и лицеев, руководители и сотрудники различных подразделений Российских железных дорог.

В ход у них шло все, что выбрасывается и что представляет угрозу экологии — пластиковые бутылки и целлофановые пакеты, лампочки и поролон. Смешные сувениры и вполне утилитарные предметы символизировали то, что опасные отходы, если их правильно утилизировать, могут приносить пользу людям.

Своеобразный наглядный материал заинтересовал и пассажиров. Спеша на вокзал или с электрички, люди ненадолго останавливались перед перед пластиковыми поросятами, Царевной-лягушкой, пингвинами, стеклянными пчелами и, возможно, задумывались о том, как беззащитна природа перед мегатоннами мусора, которые ежесекундно человечество вываливает на свалку, загрязняя планету.

Кадеты с интересом рассматривали спецвагон с развешенными плакатами, на которых в доступной форме рассказано о том, как сделать жизнь более безопасной и эклогичной. Юные бердчане очень быстро вошли в тему и вступили в диалог с лектором.

Автор видео Анастасия Солодкова

Школьники узнали о том, почему нужно и как беречь электроэнергию, как это влияет на природные ресурсы, о важности раздельного сбора мусора для его переработки и о многом другом.

За один день в Бердске железнодорожники провели три лекции, рассказала начальник вокзала Татьяна Реховских, — для учеников младших классов Бердского кадетского корпуса, для воспитанников Новолуговской школы Искитимского района, где организовали целое экологическое движение, и для кадет-семикласников.

Каждый ликбез завершился флэшмобом: ребята надевали оранжевые жилетки, растягивали банер с изображением земного шара и запечатлевали этот момент на фотокамеру с высоты моста через железную дорогу.

Подобная акция проходила 10 марта и на вокзале Новосибирск-Главный. Там, кстати, организована постоянно действующая выставка «Познай свой край родной». Экспозиция будет работать на площадке у пригородного вокзала в течение всего 2017 года, который объявлен в России Годом экологии.

— С помощью экспозиции все пассажиры и посетители вокзала смогут узнать подробную информацию о природных достопримечательностях региона, до каждого из которых можно добраться пригородными электропоездами. В числе таких объектов – Святой ключ, расположенный вблизи станции Ложок, Кудряшовский бор – станция Оёш, Обская песчаная степь на станции Черепаново и другие. Для удобства приведена информация о времени, за которое пассажиры смогут добраться до этих мест пригородными электропоездами, — рассказал Ольга Павлова, пресс-секретарь Новосибирского региона Западно-Сибирской железной дороги. — Выставка призвана не только обеспечить досуг пассажиров во время ожидания пригородных поездов, но и обратить внимание жителей на проблемы экологического характера, сохранения и приумножения природного богатства Новосибирской области.

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