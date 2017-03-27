Европейский вещательный союз будет добиваться участия России в конкурсе «Евровидение-2017», но ждет официального ответа от властей Украины, которые могут наложить вето на решение СБУ о недопуске в Киев российской певицы Юлии Самойловой.

Европейский вещательный союз (ЕВС) собирается проследить, чтобы Россия участвовала в конкурсе «Евровидение-2017». Об этом в интервью немецкому изданию Der Tagesspiegel рассказал глава оргкомитета «Евровидения» Франк Дитер Фрайлинг. По его словам, ЕВС пока не получал от Украины окончательного решения об участии российской певицы Юлии Самойловой.

«У нас нет никакого официального уведомления украинского правительства по этому вопросу, — сказал Фрайлинг. — Президент или премьер-министр [Украины] могли бы своими указами отменить решение СБУ».

Он снова указал, что даже при этой позиции ЕВС должен соблюдать украинские законы, но сделает все возможное, чтобы Россия выступила на «Евровидении-2017», передает «Газета.ру».

На прошлой неделе Служба безопасности Украины запретила въезд в страну Юлии Самойловой, выбранной представителем России на конкурсе этого года. Причиной такого решения стало посещение певицей Крыма — летом 2015 года она участвовала в музыкальном фестивале в Керчи, что нарушает существующие украинские законы. ЕВС уже выражал сожаление о таком решении СБУ и обещал, что будет добиваться того, чтобы в Киеве выступили все заявленные музыканты, в том числе и от России.

Первый канал, который является российским вещателем конкурса-2017 (и определил кандидатуру нашего участника в закрытом отборе), заявил после сообщения СБУ, что Украине не «хватило здравого смысла». ЕВС уже предлагал России дистанционное участие из студии в Москве — в полуфинале и (в случае выхода) в финале, но Первый канал отказался от такого беспрецедентного нарушения правил.

Напомним, что за 60-летнюю историю «Евровидения» (конкурс проводится с 1956 года) ни один из участников не выступал по спутниковой или иной трансляции, а одним из правил является живое исполнение песни на сцене — допускается только фонограмма музыкального сопровождения.

Также против участия Самойловой даже в такой форме выступили и украинские власти.

«Трансляция выступления Самойловой украинскими телеканалами — это такое же нарушение украинских законов, как и ее въезд на Украину», — указал в своем твиттере вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко.

Тот же Кириленко позже заявил, что Россия может принять участие в «Евровидении» в Киеве, если заменит исполнителя, предложив участника или участницу, который не имеет проблем с украинским законодательством. Впрочем, еще раньше российская сторона говорила, что замены не будет, а Первый канал и ВГТРК (будет транслятором «Евровидения» следующего года) вместе решили, что Юлия Самойлова представит Россию на конкурсе в 2018-м, если ее выступление в Киеве все же не состоится.

Впрочем, по мнению Фрайлинга, нужно дождаться окончательного решения украинских властей. Он сказал, что только после отказа или, наоборот, разрешения Самойловой на въезд имеет смысл обсуждать с российской делегацией возможные варианты. Фрайлинг также отметил, что Россия остается единственной делегацией (в конкурсе-2017 должны были принять участие 43 страны), которая пока не забронировала отели.

«Россия сама должна дать понять, что собирается участвовать», — добавил он.

«Евровидение-2017» пройдет в Киеве с 9 по 13 мая этого года. Полуфиналы состоятся 9 и 11 мая (Россия по жребию должна выступить во втором), а финал — в субботу, 13 мая.

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