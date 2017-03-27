В этом году Минтруд РФ должен пересмотреть состав потребительской корзины, от которого напрямую зависит величина прожиточного минимума. Последний используется для определения размеров стипендий, пенсий и других социальных выплат.

По словам министра труда Максима Топилина, ведомству предстоит принять решение: либо актуализировать корзину, либо продлить срок действующей.

Потребительская корзина представляет собой минимальный набор товаров и услуг, необходимый для жизни и сохранения здоровья человека. До 2013 года она состояла из трех частей: продукты питания, непродовольственные товары, в том числе одежда и предметы длительного пользования, а также услуги, включающие оплату жилья, коммунальные платежи и расходы на транспорт.

Корзину пересматривают раз в пять лет и в ходе последних изменений из нее убрали непродовольственные товары и услуги. С 2013 года в корзине остался только набор продуктов питания на год.

Половину стоимости потребительской корзины составляют продукты питания. Вторая половина — промтовары и услуги. Таким образом, сегодня потребительская корзина рассчитывается следующим образом: стоимость продуктовой части умножают на два.

Если к получившейся сумме прибавить расходы на обязательные платежи и сборы, получится прожиточный минимум. За III квартал 2016 года в расчете на душу населения он составляет 9889 рублей в месяц.

ТАСС узнал у экспертов, какой должна быть новая потребительская корзина, как сделать ее более современной, стоит ли вернуть товары и услуги и можно ли с помощью продуктовой корзины заставить россиян питаться правильно.

При расчете новых норм продуктовой корзины, которые могут вступить в силу в 2018 году, были учтены рекомендации по здоровому питанию, утвержденные Минздравом РФ. В корзине может быть меньше круп и хлеба, но больше мяса, овощей, фруктов и молочных продуктов. В ходе предыдущего пересмотра корзины ее продуктовую часть уже постарались приблизить к нормам здорового питания. В частности, норма потребления свежих фруктов для всех групп населения была увеличена более чем в два раза.

«Потребительская корзина хуже не станет от того, что добавят овощей и фруктов. Хлеб и крупы убавят, но, на мой взгляд, хлеба особенно бояться не надо. Больше молочных продуктов — это тоже правильно. А увеличение нормы мяса — если речь идет не о колбасе и сосисках, так это хорошо», — говорит руководитель лаборатории эпидемиологии питания ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», эксперт Лиги здоровья наций Александр Батурин.

Однако диетолог напоминает, что потребительская корзина не является рекомендациями по питанию. Как бы ни менялись нормы, люди будут есть то, что привыкли. Чтобы россияне начали потреблять меньше соли, сахара и колбасы, идеи здорового питания нужно пропагандировать в средствах массовой информации, уверен он.

Здоровое питание — это прекрасно. Однако нынешняя потребительская корзина не отражает реальный прожиточный минимум, так как учитывает только продуктовую инфляцию, отмечает генеральный директор Всероссийского центра уровня жизни Вячеслав Бобков. В реальности рост цен на разные группы товаров может сильно различаться. «По продовольственным товарам — одна инфляция, по непродовольственным — другая. По тарифам она вообще очень высокая — принудительно раз в году государство пересматривает тарифы», — поясняет Бобков.

Поэтому, уверен эксперт, необходимо вернуться к расчету полной корзины с детализацией промтоваров и услуг.

По словам Бобкова, когда принималось решение об упрощении потребкорзины, за основу был взят американский опыт. «Там действительно считают только продовольственную корзину, правда, потом умножают на три, а не на два, как у нас, — говорит эксперт. — Те, кто имеет долю расходов на питание выше, чем 30%, подпадают под адресную поддержку в США».

Но для России такая модель не подходит, считает Бобков. «В Америке практически нет инфляции, поэтому там этот метод работает. Но в нашей стране инфляция высокая. Низким считается показатель меньше 5%, а ниже этого уровня она еще не опускалась», — поясняет он.

Многие эксперты отмечают, что сегодняшний стандарт потребления на самом деле шире, чем заложенный в корзине. Из-за устаревшей методики формирования корзины она не учитывает многие потребности, ставшие базовыми.

«Возьмем, к примеру, продовольственные товары — для трудоспособного населения не предусмотрено питание вне дома. А ведь оно более затратно из-за торговых наценок. Работающий человек вынужден как минимум один раз в день питаться вне дома либо приносить с собой еду в контейнерах, термосах и т. д.», — рассуждает Бобков.

Корзина услуг, по словам эксперта, не учитывает модель частично платного образования и здравоохранения. «Сегодня число обязательных предметов в школе свели до минимума и детям, чтобы вписаться в современную жизнь, необходимы дополнительные платные занятия и курсы, — отмечает он. — В этом смысле ребенку из бедной семьи не позавидуешь».

Что касается медицины, по мнению Бобкова, существующие государственные страховые программы недостаточно развиты и не покрывают минимальные потребности населения в здравоохранении. Эксперт предлагает либо предусмотреть в корзине дополнительные средства, например в процентах от платных медицинских услуг, либо расширить программу государственной гарантии. «Особенно это касается пенсионеров, — уточняет он. — Корзина пенсионера совсем не заточена на те траты, которые приходится нести в пожилом возрасте. То же здоровье — они, конечно, тратят гораздо больше денег на лечение».

В корзине непродовольственных товаров, по словам эксперта, не хватает средств электронных коммуникаций: компьютеров, телефонов, интернета. «Сегодня для любого слоя населения отсутствие этих средств коммуникации означает маргинальность», — отмечает он.

С одной стороны, сама жизнь подталкивает к тому, чтобы пользоваться современными средствами коммуникации: обучение на компьютерах в школе, единое электронное окно, мобильный банк и так далее. С другой стороны, потребительская корзина как модель жизни не предусматривает их Генеральный директор Всероссийского центра уровня жизни Вячеслав Бобков.

Бобков уточняет, что речь идет именно о модели, так как понятно, что в реальной жизни почти в каждом доме есть мобильный телефон. Но для его приобретения бедным приходится экономить на других видах минимального потребления, поясняет он.

Важный пункт, нуждающийся, по мнению эксперта, в пересмотре, — сроки службы товаров, особенно одежды и обуви. «Когда вы ходите по дорогам, которые посыпаны реагентами, когда вы заходите в переполненный автобус или метро и у вас пуговицы летят, очевидно, что сроки, которые были предусмотрены раньше, малореальные», — говорит Бобков. Он считает, что сегодня промтовары требуют более частой замены, соответственно, в корзине нужно предусмотреть больше денег на это.

Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец согласна, что состав потребкорзины должен меняться с учетом современных реалий. «Должны произойти изменения, потому что потребление меняется в силу технического прогресса», — сказала она.

По словам Бобкова, вообще за рамками корзины остаются непредвиденные расходы и возможность пользоваться кредитом или делать сбережения. «Например, в корзину входит телевизор. Но если он вышел из строя, денег на ремонт не предусмотрено. А купить его в кредит тоже нельзя, потому что бедных людей просто не возьмут в программу потребительского кредитования, так как их доходы ниже установленного порога», — рассуждает Бобков. Эксперт считает, что любой слой населения сегодня должен иметь официальную возможность пользоваться кредитом или делать накопления.

Очевидно, что, если добавить в корзину все перечисленные товары и услуги, окажется, что ее стоимость значительно возрастет. А это значит увеличение прожиточного минимума. «В этом случае вырастет число людей, живущих за чертой бедности», — поясняет начальник лаборатории исследований пенсионных систем и актуарного прогнозирования социальной сферы Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Елена Гришина. В связи с этим, полагает эксперт, никаких резких изменений в составе корзины не будет. Возможно, решение о ее пересмотре даже отложат на следующий год.

Тем не менее Бобков настаивает на том, что корзину надо пересмотреть, чтобы выйти пусть на минимальный, но более-менее соответствующий современной жизни уровень потребительского бюджета.

Гришина признает, что существовать на прожиточный минимум очень сложно и это подтвердили многие эксперименты. Однако, по ее словам, прожиточный минимум является компромиссом между бюджетными возможностями страны и средствами, которые должны обеспечить человеку минимальные потребности.

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