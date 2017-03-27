Ситуацию с наступающим паводком обсуждали 24 марта на заседании совета ТОСов в Бердске. Поводом для данного обсуждения послужила статья «Большая вода наступает», опубликованная в газете «Курьер» №10 (525) за 22 марта 2017 года.

С докладом по проблемам подтоплений выступил председатель ТОС ул. Терешковой Валерий Соловьев. Он отметил, что в статье «Большая вода наступает» отражены все насущные проблемы с паводком, рассказывает «Курьер. Среда. Бердск» депутат горсовета депутатов Николай Сычев.

— На общем собрании совета ТОСов в середине марта мы уже рассматривали ситуацию с паводком. Вопросы, связанные с подтоплениями раскрыл начальник УЖКХ Владимир Захаров. Обращался к председателям ТОСов, чтобы жители частного сектора помогали с вывозом снега. Но хочется отметить, чтобы не только к 43 известным участкам подтоплений принимали меры, но и к другим — ежегодно появляются новые. Если есть подтопление, то нужно делать водоотведение, — уверен Николай Федорович.

На пересечении переулков Горького и Герцена подтапливает. Нужно приглашать проектировщиков, чтобы они делали проект водоотведения от жилых домов, уверен депутат. То же самое на перечении ул. Герцена и Озерной. Обычно вода стекала в низину. Но этот участок отдали. Теперь его засыпали и вся талая вода пойдет на перекресток.

Непростая ситуация возле дома №22 по ул. Горького. В частном доме живут пенсионеры. Он находится на перекрестке Горького и Целинной. Улицу целинную прочистили, а снег сгребли возле дома пенсионеров. Нужно им помогать, говорит Сычев.

Тосовцы написали письмо в администрацию с предложением сделать работу УЖКХ более эффективной. В данном письме члены совета приложили списки телефонов председателей ТОСов. Чтобы их извещали о том, что к ним поехал трактор или грейдер. Технику необходимо встретить и определить места, где должна пройти очистка подтопляемых участков.

Весенних потопов ждут и в Новом поселке Бердска. Здесь их причиной, по словам члена совета ТОСов Раисы Губиной, является отсутствие контроля по застройке частного сектора. Частники нарушают нормы, вследствие чего топят участки улиц. Подтопляемые участки появляются на ул. Колхозной и Молодой гвардии.

Когда 60 лет назад Новый поселок строился, люди предусмотрели, как нужно вести строительство. Брали в учет болотистую местность и наклон в сторону Новосибирского водохранилища. Основной поток талой воды шел с БАМа по Тимирязева и уходил в естественный овраг. Многолетний процесс был нарушен, когда выделили участок земли арендатору. Он его засыпал. Сделал ливневку. Теперь вся вода скапливается на улице.

— Вода никуда не уходит. Теперь у нас даже дикие утки появились. Этот участок вообще нельзя было отдавать. Теперь вода затапливает ул. Пирогова. Возле детсада, — рассказывает «Курьер. Среда. Бердск» Раиса Губина.

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