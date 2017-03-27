Не было экологической акции, помешавшей согласовать с властями антикоррупционный пикет сторонников Навального в Бердске. Напомним, в городской администрации оппозиционерам запретили провести демонстрацию из-за того, что место на главной площади города на указанное протестующими время уже «забронировали» активисты-экологи. Однако, как сегодня, 27 марта, выяснил «Курьер. Среда. Бердск», защитники окружающей среды так и не вышли к зданию мэрию.

Как пояснила Анна Чекмазова, начальник отдела общественных связей и информации, пресс-центра администрации города Бердска, 21 марта в мэрию Бердска поступил запрос о проведении демонстрации, посвященной проблемам экологии. Организатором акции выступил некий активист из Бердска. Так как площадь в это время была свободной, власть Бердска дала добро «экологам» обратиться к бердчанам с призывом охранять окружающую среду. По словам чиновницы, инициаторы эко-пикета планировали выйти на место в 10.00, а закончить акцию к 15.00, но никто из них не появился.

— От администрации было назначено уполномоченное лицо, которое присутствует в момент проведения пикета или митинга, чтобы оказать содействие организаторам. Я лично присутствовала в этот день в это время на специально отведенном месте, — рассказала «Курьер. Среда . Бердск» Анна Владимировна. — Однако никто из организаторов и из желающих в течение 15-20 минут не появился.

Хотя по информации Анны Чекмазовой «экологи» проигнорировали провозглашенную ими акцию, «политический» вице-мэр Бердска Алексей Сединкин попенял журналистам, что они не пришли осветить ее, рассказывал «Курьер. Среда. Бердск».

В интервью «Курьер. Среда. Бердск» накануне акции против коррупции Сергей Бойко, руководитель новосибирского штаба Навального выказывал свои предположения: экоакцию придумали, чтобы был повод не согласовывать пикет оппозиции, мол, сами экологи могли не знать, что в восресенье у них запланировано мероприятие.

В результате бердские сторонники Навального вышли на площадь Горького без разрешения местной власти. Напомним, на пикет под лозунгом «Димон ответит» вчера, 26 марта, в центре города собрались около 40 бердчан. Они требовали ответа от председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева после расследования Фонда борьбы с коррупцией о якобы несметных богатствах премьера. Не получив официальной реакции от «фигуранта», люди выходят на улицу с плакатами, в надежде на ответы власти о возможной коррупции должностных лиц.

Оппозиционную акцию поддержали в 98 городах России. В Бердске, протесты прошли довольно мирно, хотя и не без вмешательства полиции. В Москве же задержанными после несанкционированных демонстрации задержали более 500 человек.

Новости smi2.ru