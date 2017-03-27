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Горит общежитие на улице Боровой, 100. Загорелась комната. С улицы видно, как выгорело окно. 3 этаж.
От редакции: Подробности читайте на Курьер.Среда.Бердск
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 27 марта 2017 г. [14:45]
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