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Горит общежитие

В рубрику «Сообщи свои новости» на WhatsApp «Курьер.Среда.Бердск» (+7 953 878 9010) пришло сообщение:

Горит общежитие на улице Боровой, 100. Загорелась комната. С улицы видно, как выгорело окно. 3 этаж.

От редакции: Подробности читайте на Курьер.Среда.Бердск

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Горит общежитие

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 27 марта 2017 г. [14:45]

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Курьер.Среда.Бердск

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Погода в Бердске

Днем: 2 C°, ветер: 5.8 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 30%, облачность: 82%

27 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 2 C°, ветер: 5.8 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 43%, облачность: 76%

28 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 2 C°, ветер: 6.4 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 32%, облачность: 55%

29 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

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