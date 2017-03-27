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Брат поджег комнату сестры после ссоры в общежитии Микрорайона в Бердска

Днем 27 марта загорелась комната в общежитии на ул. Боровой, 100, в Бердске. Возгорание произошло на третьем этаже. Дым потянулся по всем этажам. Жильцы, находившиеся в это время дома, в страхе выбегали на улицу.

Очевидцем пожара стала жительница общежития Яна. Она спала, когда этажом выше заполыхал огонь. Проснулась от криков и шума. В коридоре сказали, что горит комната на третьем этаже. Девушка выскочила на улицу и уже со двора смотрела, как пожарные тушили огонь.

В третьем часу дня пожарные уже собирали оборудование. В комнату огнеборцы забирались по лестнице — она была представлена к стене. На месте работало несколько пожарных машин. По словам сотрудников скорой помощи, пострадавших пострадавших в результате пожара не было.

По данным отдела надзорной деятельности в Бердске, причиной пожара стал поджег. Предположительно, в комнате произошла ссора между братом и сестрой. Когда та вышла из комнаты, бердчанин сложил вещи в кучу и поджег их. Сам ушел.

Пострадавших на пожаре нет. Обстоятельства поджога выясняются.

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Брат поджег комнату сестры после ссоры в общежитии Микрорайона в Бердска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 27 марта 2017 г. [14:40]

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Курьер.Среда.Бердск

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