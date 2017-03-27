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Упавший с крыши снег заблокировал выход женщине-инвалиду в Новосибирске

Сегодня, 27 марта, в Муниципальную аварийно-спасательную службу Новосибирска поступило сообщение, о том что в одном из частных домов Октябрьского района столицы Сибири сошел метровый сугроб снега с крыши и завалил выход из дома.

Как рассказали спасатели, об этом сообщила 39-летняя женщина, инвалид 3-й группы, которая находилась внутри дома и не могла выйти.

Прибывшие на место сотрудники МАСС в течении часа разбирали снежные завалы, освобождая выход из дома. В результате проделанных работ, выход из дома был очищен и женщина смогла выйти из дома.

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Упавший с крыши снег заблокировал выход женщине-инвалиду в НовосибирскеУпавший с крыши снег заблокировал выход женщине-инвалиду в Новосибирске

Новость, изображения с сайта: Курьер.Среда.Бердск 27 марта 2017 г. [14:25]

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Курьер.Среда.Бердск

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