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Сегодня, 27 марта, в Муниципальную аварийно-спасательную службу Новосибирска поступило сообщение, о том что в одном из частных домов Октябрьского района столицы Сибири сошел метровый сугроб снега с крыши и завалил выход из дома.
Как рассказали спасатели, об этом сообщила 39-летняя женщина, инвалид 3-й группы, которая находилась внутри дома и не могла выйти.
Прибывшие на место сотрудники МАСС в течении часа разбирали снежные завалы, освобождая выход из дома. В результате проделанных работ, выход из дома был очищен и женщина смогла выйти из дома.
Новости smi2.ru
Новость, изображения с сайта: Курьер.Среда.Бердск 27 марта 2017 г. [14:25]
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