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За прошедшую неделю в бердскую администрацию поступило 46 обращений от горожан, сообщила сегодня, 27 марта, на общегородской планерке начальник отдела общественной приемной главы города Юлия Линк. В основном свои вопросы и предложения чиновникам бердчане предпочитают излагать на бумаге и на личных приемах у руководителей.
Большинство обращений, по словам Юлии Владимировны, связаны со сферой благоустройства. Бердчане интересуются вывозом снега и уборкой дорог и благодарят коммунальщиков за уже проделанную работу, как, например, жители улицы 8 Марта. Однако не только хозяйственные нужды волнуют жителей города. Так, на этой неделе, воззвание к власти озвучили представители мусульманской общины. Они просят у муниципалитета выделить место для мечети.
— Поступило обращение о выделение земельного участка в Бердске под строительство мечети для мусульман, проживающих в городе, — отчиталась Линк и отметила, что эта заявка наряду с другими направлена в профильный отдел мэрии.
Присмотрели ли последователи ислама конкретный участок под культовое сооружение или они готовы принять площадь в любом уголке города, не сообщается. Однако, как рассказывал «Курьер. Среда. Бердск», такая инициатива от верующих исходит не в первый раз. Напомним, год назад Евгений Шестернин заявлял, что не против строительства мечети в черте Бердска. Но градоначальник отметил, что для начала городское сообщество должно принять эту идею.
Сейчас бердские мусульмане отмечают религиозные праздники в Новосибирске, где есть мечети. Для представителей исламской общины, которые не могут покинуть Бердск, муниципалитет по согласованию с главой мусульман региона выделяет место. В сентябре 2016 года около 300 верующих прочили намаз в честь Курбан-байрама на стадионе «Восток».
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 27 марта 2017 г. [14:10]
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