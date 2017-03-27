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700 млн рублей потратит на благоустройство дворов Новосибирская область

Более 200 объектов будет благоустроено в Новосибирской области в 2017 году в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Муниципальные программы благоустройства до конца месяца будут представлены на общественное обсуждение. Ход реализации проекта рассмотрен в правительстве Новосибирской области 24 марта на заседании межведомственной комиссии, которое провел заместитель губернатора Сергей Сёмка.

Он обратил внимание на важность четкого соблюдения сроков в реализации приоритетного проекта: уже до 1 апреля 2017 года органы местного самоуправления должны опубликовать на своих сайтах проекты муниципальных программ благоустройства.

«Срок общественного обсуждения проектов должен составлять не менее 30 дней. Важно, чтобы все муниципальные органы власти отнеслись к этому самым ответственным образом», – подчеркнул Сергей Сёмка, напомнив, что до 25 мая данные программы должны быть утверждены с адресным перечнем благоустраиваемых в 2017 году дворов и общественных пространств.

Также вице-губернатор обратил внимание на важность применения в Новосибирской области лучших практик благоустройства на основе современного опыта – для этого в процессе разработки дизайн-проектов должны участвовать профессиональные специалисты в сфере архитектуры, ландшафтного дизайна и пр.

Заместитель министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов на заседании сообщил, что в настоящее время Новосибирская область вошла в практическую плоскость реализации проекта «Формирование комфортной городской среды»: рассмотрение идей в сфере благоустройства с участием представителей муниципальных образований ведется в областном министерстве еженедельно в формате заседания рабочих групп. Планируется, что в 2017 году в регионе в рамках приоритетного проекта будет благоустроено более 200 объектов.

В Новосибирской области общий объем финансирования мероприятий приоритетного проекта составит более 700 млн рублей за счет средств федерального и областного бюджета (из федерального будет выделено более 470 млн рублей, из областного – около 258 млн рублей). Проект коснется муниципальных образований численностью населения свыше 1000 человек, в том числе Новосибирска.

Вошел в программу и Бердск. Однако, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», «президентские» деньги местная власть распределяет за закрытой дверью. Депутаты возмущены непрозрачностью. Представители бердских ТОСов предложили включить общественников в комиссию по распределению средств на благоустройство дворов.

справка Цель проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденного в ноябре 2016 года президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам, – создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Российской Федерации. Проект подразумевает реализацию в стране к 2020 году 400 комплексных проектов по благоустройству и предусматривает финансовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий благоустройства, с участием общественного обсуждения объектов благоустройства.

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700 млн рублей потратит на благоустройство дворов Новосибирская область

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 27 марта 2017 г. [13:50]

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Курьер.Среда.Бердск

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