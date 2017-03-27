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Медведев запретил начинающим водителям возить опасные грузы

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об ограничениях для водителей со стажем менее двух лет, соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

В пояснительной справке отмечается, что новые правила касаются буксировки транспортных средств, перевозки пассажиров на мотоциклах мопедах и мотороллерах, а также управления автомобилями, перевозящими крупногабаритные, тяжеловесные и опасные грузы.

Согласно постановлению начинающие водители обязаны разместить на своей машине соответствующий знак. В противном случае предусмотрен запрет на эксплуатацию такого транспорта.

Новые правила призваны снизить уровень аварийности с участием водителей-новичков, передает РИА Новости.

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Медведев запретил начинающим водителям возить опасные грузы

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 27 марта 2017 г. [13:40]

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Курьер.Среда.Бердск

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