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Душил врача-травматолога молодой человек за отказ госпитализировать его сожительницу в Бердске

В Бердске проводится процессуальная проверка по факту применения физического насилия в отношении врача-травматолога. Об этом сегодня, 27 марта, сообщили в управлении СКР по Новосибирской области.

Инцидент произошел 26 марта. 23-летний мужчина напал на доктора, который находился при исполнении должностных обязанностей в бердской горбольнице.

По предварительным данным, в ЦГБ за медицинской помощью в связи с наличием колото-резаного непроникающего ранения туловища обратилась местная жительница. Медицинским персоналом учреждения пациентке была оказана необходимая помощь, при этом, исходя из оценки состояния пострадавшей, дежурным врачом-травматологом было принято решение не помещать её в стационар больницы.

Прибывший совместно с женщиной в лечебное учреждение находившийся в состоянии алкогольного опьянения её сожитель, узнав, что дежурный врач-травматолог не стал госпитализировать пострадавшую в стационар, предположил, что медицинская помощь сожительнице оказана недолжным образом.

— После этого мужчина схватил врача руками за шею и стал сдавливать его дыхательные пути. Подоспевшие на помощь врачу другие медицинские работники пресекли факт применения в отношении своего коллеги насилия, непосредственно после этого мужчина покинул помещение больницы. О факте применения в отношении врача насилия было сообщено в органы правопорядка, в настоящее время личность мужчины установлена, им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение умышленного преступления местный житель, — сообщили в СКР.

В ходе проверки данного факта проводится комплекс процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего события. По окончании проверки будет принято законное процессуальное решение.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», недавно психбольной избил врача-психиатра га приеме в горбольнице Бердска так, что доктору пришлось брать больничный.

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Душил врача-травматолога молодой человек за отказ госпитализировать его сожительницу в Бердске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 27 марта 2017 г. [13:35]

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Курьер.Среда.Бердск

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