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Переписать аварийные и ветхие дома предлагают общественники в Бердске

На совещании председателей ТОСов 24 марта рассмотрели проблему аварийного и ветхого жилья в Бердске.

В городе очень сложное положение с аварийным и ветхим жильем, более десятка домов, в которых опасно жить, рассказывает «Курьер. Среда. Бердск» депутат горсовета Николай Сычев.Члены совета ТОСов решили выйти на главу Бердска Евгения Шестернина с предложением создать комиссию и обследовать весь жилищный фонд на состояние ветхости и аварийности. И попросили, чтобы в работе комиссии участвовал представитель от совета ТОСов. Выбрали в кандидаты Людмилу Кулешову, председателя ТОС ул. Комсомольской, 2.

Госрограмма по переселению из ветхого и аварийного жилья завершается, но остается надежда, что в дальнейшем она будет возобновлена, предполагает член совета ТОСов Раиса Губина.

— Нужно иметь четкое представление, сколько в Бердске аварийного и ветхого жилья. Ведь не все дома учтены в качестве аварийных. Поэтому нужно составить четкий список, сколько домов требуют расселения и какие для этого нужны средства. Чтобы к началу работы программы было понимание, что необходимо. Думаю, что предложенние провести учет аварийного жилья будет небезынтересно нашей администрации, — говорит Раиса Губина.

В Новом поселке, где живет Раиса Губина, дом №14 по ул. Новосибирской был признан аварийным. Жильцы уже мечтали, а кто-то и готовился к перезду в новое жилье. Но их мечты были напрасны. В прошлом году дом убрали из списка аварийных. По какой причине, неизвестно, отмечает Раиса Михайловна.

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Переписать аварийные и ветхие дома предлагают общественники в Бердске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 27 марта 2017 г. [13:05]

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Курьер.Среда.Бердск

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