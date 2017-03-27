По всей России 26 марта прошла волна акций протеста против коррупции. Поводом для возмущений стал фильм Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального «Он вам не Димон». В нем рассказывается о якобы имеющихся у премьер-министра Дмитрия Медведева роскошных загородных резеденциях, яхтах и прочих предметов шика. Навальный призвал сторонников устраивать митинги и пикеты, чтобы призвать Дмитрия Анатольевича к ответу. Поэтому и акция получила фамильярное название «Димон ответит».

В Бердске оппозиционера поддержали только 40 человек. Пикет прошел относительно спокойно и без задержаний. Не допущено нарушений и на митинге в Новосибирске. Там на акцию вышло более 2000 человек с плакатами, лозунгами и резиновыми уточками. Утка стала символом антикоррупционных расследований ФБК против Медведева после того, как появилась информация, будто бы на огромной даче Медведева в Плесе есть «домик для уточки». С новосибирцами по телефону связался сам Навальный и поблагодарил собравшихся за смелость.

По сообщению ГУ МВД по Новосибирской области, сотрудники полиции обеспечили охрану порядка на массовом мероприятии. Однако количество участников фактически в 15 раз превысило заявленное число. Поэтому к организаторам акции еще могут возникнуть вопросы у прокуратуры.

Оригинально прошел антикоррупционный марш в Челябинске. Как сообщает «Комсомолка» , прямо на месте митинга решили провести фестиваль ГТО. Однако сторонников здорового образа жизни оказалось куда меньше, чем противников взяточничества и казнокрадства. Толпа кричащих митингующих прошла по главной улице, и на этом акция завершилась.

Но далеко не везде акции прошли спокойно и гладко. СМИ сообщают о задержанных в Хабаровске, Нижневартовске, Екатеринбурге, Южно-Сахалинске, Владивостоке и других городах. В Чите протестующих облили зеленкой.

В Санкт-Петербурге в пику сторонникам Навального вышли активисты Национального освободительного движения. Нодовцы, пишет «Полит.ру», призывали оппозиционеров вступать в их ряды. И еще они напоминали прохожим о годовщине присоединения Крыма к России. Питер отличился и количеством вышедших на акцию — более 10 000 человек. Это абсолютный рекорд.

Всего в акции, если судить по открытым данным, поучаствовало более 30 000 человек. Из них порядка 20 000 человек — в городах-миллионниках. Митинги стали одними из самых многочисленных за последнее время.

Самые масштабные задержания прошли в Москве. По последним данным, более 1000 человек доставлены в полицию. Некоторых допросили следователи СКР. Большинство уже отпущенных из отделений задержанных «оформили» по статье 20.2 КоАП, которая предусматривает штраф до 20 тысяч рублей за «нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания». Дело в том, что митинг в Москве не был согласован. По оценке столичного главка МВД, в акции принимали участие примерно 7-8 тысяч человек. На некоторых заведены дела за нападения на полицейских.

Кроме того, полиция задержала всех сотрудников ФБК, в том числе и Навального. Глава ФБК Роман Рубанов сообщил, что следственные действия проводятся по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды).

— Все сотрудники фонда борьбы с коррупцией задержаны. Это — лучшая оценка их работы. ФБК не даёт спокойной жизни ворам, — сообщил Навальный в твиттере.

Последовала ли реакция после акции народного гнева? Нет. Более того, Дмитрий Анатольевич в инстаграме сообщил, что 26 марта катался на лыжах. Каких-либо официальных заявлений по поводу протестов от него не последовало.

Примечательно, что о митингах умолчали многие СМИ, в том числе федеральные. А новость об аресте Навального исчезла из топа «Яндекса». Однако впервые на телеканале «Россия-1» Владимир Соловьев упомянул об акциях протеста. Но тут же посоветовал телезрителям не путать борцов с коррупцией с провокаторами.

Новости smi2.ru