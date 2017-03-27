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Приглашаем бердчанок участвовать в следующем этапе. Конкурс продлится весь 2017 год, в конце его будут подведены итоги. Свои фотографии вы можете присылать на электронную почту bkurer@mail.ru с пометкой «Бердская красавица-2018». Обязательно укажите в письме ваши имя и фамилию, а также номер телефона, чтобы мы могли с вами связаться при подведении итогов. Для участия необходимо выслать две фотографии. Одна фотография в полный рост, другая — портретный снимок. Одна фотография приниматься на конкурс не будет. Все вопросы уточняйте по тел. 2-15-51.
Новости smi2.ru
Новость, изображения с сайта: Курьер.Среда.Бердск 27 марта 2017 г. [12:00]
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