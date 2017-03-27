Председатели бердских ТОСов на заседании 24 марта выбрали кандидатуру для введения в комиссию по рассмотрению проектов для участия в программе «Формирование современной среды в городе Бердске». Общественники решили, что распределять средства по «президентской» программе обязательно должны с участием территориального общественного самоуправления. Именно с таким тосовцы они обратились к мэру Евгению Шестернину.

Напомним, в Бердске приняли программу «Формирование современной среды в городе Бердске» в рамках одноименного приоритетного государственного проекта. Участие в программе предусматривает 95-процентное финансирование проекта из бюджета, и пятипроцентное — из личных средств собственников. Порядка 40 проектов дошли до рассмотрения комиссии. Но она прошла за закрытыми дверями. На заседание не пустили ни депутатов, ни жителей, ни прессу.

По предварительным данным, комиссия одобрила девять проектов: ул. Красная Сибирь, 130; ул. Рогачева, 22, 32; ул. Островского, 172, 174; ул. Ленина, 28, 33; Микрорайон, 25; ул. Пушкина, 177. Дома отобрали действительно проблемные. В региональном правительстве предстоит еще раз защитить свои проекты тем, кого отобрала местная комиссия.

На заседании ТОСов присутствовал депутат бердского горсовета Николай Сычев. Он рассказал, что ввести в члены комиссии общественники предложили председателя ТОС «Красная Сибирь, 112″ Татьяну Юсупову.

-Из 18 членов комиссии только три общественника и восемь человек из административной структуры. Если мы говорим, что это общественный контроль, то общественников в нем должно быть 50% и плюс один человек. Но народ прекрасно понимает, что такое общественная комиссия и что такое административная. В данном случае комиссия административная. Три общественника не имеют права решающего голоса, больше — совещательного. Если в комиссии было 10 представителей общественности, то тогда такую комиссию можно было бы назвать общественной, — говорит «Курьер. Среда. Бердск» Николай Сычев.

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