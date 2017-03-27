В период с ноября 2016 года по сегодняшний день ГЖИ Новосибирской области проверено 10 229 многоквартирных домов в регионе. По итогам проверок юридическим лицам, управляющим многоквартирными домами (МКД), выдано 199 предостережений о принятии срочных мер по устранению выявленных нарушений.

О результатах контрольных мероприятий в ходе пресс-конференции 24 марта рассказал исполняющий обязанности руководителя ГЖИ Леонтий Коновалов. Он отметил, что работа по контролю качества очистки кровель МКД от снега и льда организована Государственной жилищной инспекцией Новосибирской области во исполнение поручений Губернатора Новосибирской области для предотвращения ситуаций, представляющих угрозу жизни и здоровью граждан.

В городах Бердске, Искитиме организованы еженедельные выездные проверки текущего состояния жилых домов и придомовых территорий, по результатам которых проводится работа по устранению выявленных нарушений.

Кроме того, проведены осмотры многоквартирных домов в городе Карасуке, на территориях Баганского, Здвинского, Каргатского, Краснозерского, Купинского и Северного районов Новосибирской области.

Организованы работы по регулярной и своевременной уборке придомовых территорий и очистке кровель многоквартирных домов в городе Обь, на территории Краснозерского района, в городе Каргате и на территориях Беркутовского, Маршанского сельсоветов Каргатского района, в городе Купино.

В ходе пресс-конференции Леонтий Коновалов рассказал о новом порядке обращений граждан госжилинспекцию для проведения проверки деятельности управляющей компании. В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» с 1 января 2017 года обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, могут служить основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, что они были направлены заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.

Авторизация заявителя в единой системе идентификации и аутентификации предусмотрена при подаче обращений через сайты: dom.gosuslugi.ru, dem.nso.ru.

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