Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Снег и сосульки на крышах ищет власть в Бердске

В период с ноября 2016 года по сегодняшний день ГЖИ Новосибирской области проверено 10 229 многоквартирных домов в регионе. По итогам проверок юридическим лицам, управляющим многоквартирными домами (МКД), выдано 199 предостережений о принятии срочных мер по устранению выявленных нарушений.

О результатах контрольных мероприятий в ходе пресс-конференции 24 марта рассказал исполняющий обязанности руководителя ГЖИ Леонтий Коновалов. Он отметил, что работа по контролю качества очистки кровель МКД от снега и льда организована Государственной жилищной инспекцией Новосибирской области во исполнение поручений Губернатора Новосибирской области для предотвращения ситуаций, представляющих угрозу жизни и здоровью граждан.

В городах Бердске, Искитиме организованы еженедельные выездные проверки текущего состояния жилых домов и придомовых территорий, по результатам которых проводится работа по устранению выявленных нарушений.

Кроме того, проведены осмотры многоквартирных домов в городе Карасуке, на территориях Баганского, Здвинского, Каргатского, Краснозерского, Купинского и Северного районов Новосибирской области.

Организованы работы по регулярной и своевременной уборке придомовых территорий и очистке кровель многоквартирных домов в городе Обь, на территории Краснозерского района, в городе Каргате и на территориях Беркутовского, Маршанского сельсоветов Каргатского района, в городе Купино.

В ходе пресс-конференции Леонтий Коновалов рассказал о новом порядке обращений граждан госжилинспекцию для проведения проверки деятельности управляющей компании. В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» с 1 января 2017 года обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, могут служить основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, что они были направлены заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.

Авторизация заявителя в единой системе идентификации и аутентификации предусмотрена при подаче обращений через сайты: dom.gosuslugi.ru, dem.nso.ru.

Новости smi2.ru

  • Снежная глыба свисает с крыши детского сада в Бердске (30)
  • Снег и сосульки на крышах угрожают жителям Бердска (0)
  • Штраф грозит за сосульки и снежные глыбы на козырьках балконов жителей Бердска (5)
  • Фото: Сосульки угрожают жизни жителям Бердска (10)
  • Снег сошел с крыши вместе с… шифером! (0)
Снег и сосульки на крышах ищет власть в Бердске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 27 марта 2017 г. [11:25]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[14:25] Упавший с крыши снег заблокировал выход женщине-инвалиду в Новосибирске

[14:10] Землю под мечеть просят мусульмане у власти Бердска

[13:50] 700 млн рублей потратит на благоустройство дворов Новосибирская область

Все новости

[14:25] Упавший с крыши снег заблокировал выход женщине-инвалиду в Новосибирске

[14:10] Землю под мечеть просят мусульмане у власти Бердска

[13:50] 700 млн рублей потратит на благоустройство дворов Новосибирская область


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: 2 C°, ветер: 5.8 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 30%, облачность: 82%

27 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 2 C°, ветер: 5.8 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 43%, облачность: 76%

28 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 2 C°, ветер: 6.4 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 32%, облачность: 55%

29 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: