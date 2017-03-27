17 марта в санатории «Рассвет» в теплой дружественной обстановке завершился проект «Худеем с мастерами». Два месяца шла битва с лишними килограммами, за которой на страницах газеты и на сайте «Курьер. Среда. Бердск» наблюдали тысячи горожан.

За время проекта участницы полностью изменили свой рацион питания и теперь вместо лежания на диване проводят время в спортзале и бассейне. В итоге семь горожанок, постройневшие и помолодевшие, принимали слова напутствия от мастеров, которые день за днем воплощали их мечту о стройной фигуре.

Наталья Алфименко, показавшая лучший результат в проекте (-12,5 кг), от лица всех участниц поблагодарила «Курьер. Среда. Бердск» и санаторий «Рассвет»: — Спасибо газете, что выбрала именно нас. Огромное спасибо всему персоналу «Рассвета» за терпение и понимание. Вы сделали огромную работу, и процедуры, которые мы получили, дорогого стоят!

Куратор проекта Татьяна Кононова подчеркнула, что он был бы невозможен без коллектива, который искренне переживал за каждую участницу.

— Мы живем в сложном и противоречивом мире, но очень интересном, — заметила врач Наталья Андреева. — Мы столько не видели, столько не читали, хочется посмотреть новые места. Разве может еда заменить это все? Разве может она дать те же удовольствия и эмоции, которые вы получите, путешествуя, что-то изучая, приобретая новые навыки. Вы молодцы! Вы совершили почти героический поступок. Что делать дальше? Жить и, как поется в известной песне, шить сарафаны и легкие платья из ситца. А если вдруг что-то станет беспокоить в душе, если подленький голос потянет вас вечером к холодильнику, вспомните о новом стереотипе пищевого поведения, который у вас сформировался, который нужно поддерживать. Продолжайте идти по тому сложному, но интересному пути. Здоровья вам, пусть у вас все получится!

Психолог Ирина Яковинова поблагодарила за отзывы и оценку своей профессиональной деятельности участниц проекта и за то, что они доверяли ей свои сокровенные тайны и секреты: — Один из важных факторов, который также может влиять на увеличение массы тела, — духовно-нравственный. Почему мы так попустительски относимся к нашему организму, который является храмом нашей души? Милые девочки, красавицы, я вам желаю научиться заботиться о своем теле, полюбить этот процесс, познавать себя и быть осознанными.

Инструктор Наталья Токарева напутствовала: чтобы похудеть, нужно все делать в комплексе. Ее порадовало, что участницы оценили прелести правильного питания. Что в мультиварке варить супчик быстрее. Или просто нарезал овощи, поел и пошел. В тренировках, по мнению инструктора, произошел большой скачок. Сначала было трудно выдержать 20 минут степа, а спустя два месяца 49 минут активных упражнений участницы проходили бодро. Тренера порадовало, что многие будут ходить дальше на занятия аквааэробикой. Это и миостимуляция, и массаж, и физическая нагрузка без повреждения суставов.

В похудении, кроме правильного питания и физических нагрузок, большое значение имеют процедуры для тела. За время проекта участницы испробовали на себе чудодейственное влияние фитобочки, кавитации, миостимуляции, иглоукалывания. Специалист «Рассвета» Татьяна Самойленко пожелала, чтобы и дальше женщины продолжали худеть и принимать полезные процедуры.

Ни один из праздников не обходится без подарков. А проект «Худеем с мастерами» его участницы и организаторы по-другому не воспринимают.

Постройневшие и похорошевшие бердчанки от спонсора проекта — санатория «Рассвет» — получили именные сертификаты, от «Курьер. Среда. Бердск» — номера с публикациями. В свою очередь участницы вручили мастерам памятные подарки.

По словам директора издательского дома «БукЪвица» Галины Коморниковой, проект «Худеем с мастерами» получился удачным благодаря профессионализму специалистов «Рассвета» и стараниям участниц. Она пожелала, чтобы и дальше килограммы у них продолжали исчезать.

Итоги

Анна Филипенко вес — 81,8 после проекта — 73,5 -8,3 ОГ 106 97 ОТ 90 80 ОБ 113 103

Антонина Архипенко вес — 100,5 после проекта — 93,1 -7,4 ОГ 110 100 ОТ 101 89 ОБ 132 120

Елена Тихомирова вес — 82 после проекта — 73,2 — 8,8 ОГ 111 93 ОТ 101 81 ОБ 112 102

Ирина Болдырева вес — 91,85 после проекта — 81 -10,85 ОГ 120 108 ОТ 107 87 ОБ 119 109

Наталья Алфименко вес — 103,25 после проекта — 91,2 -12, 05 ОГ 112 97 ОТ 101 83 ОБ 128 114

Наталья Бутерус вес — 100,350 после проекта — 89,2 -11,15 ОГ 124 105 ОТ 106 90 ОБ 121 106

Нелли Попова вес — 73,2 после проекта — 70,7 -2,5 ОГ 97 95 ОТ 79 74 ОБ 107 103

Новости smi2.ru