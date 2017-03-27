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Несколько дней назад была новость о том, что власть ограничила граждан, прессу и депутатов в праве присутствовать при выступлении участников программы «Формирование современной среды в городе Бердске», что вызвало возмущение. По данному поводу уже подана жалоба в прокуратуру, и я призываю всех сделать то же самое.
Ниже привожу текст, который можно использовать. На сайте прокуратуры региона есть раздел для обращений.
Прошу провести прокурорскую проверку и защитить права неопределённого круга лиц в связи со следующими обстоятельствами.
24 марта 2017 года на сайте «Курьер среда» опубликована статья «За закрытой дверью выбрали претендентов на «путинскую» господдержку в Бердске», из которой следует, что в городе Бердске заседание комиссии в рамках государственного проекта «Формирование комфортной городской среды» прошло в закрытом формате. Не были допущены депутаты и представители прессы.
Согласно ранее опубликованной в СМИ информации реализация вышеназванного проекта проводится с использованием бюджетных средств. В связи с чем, ограничение доступа к информации может свидетельствовать о нарушении пункта 3 части 4 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
Я считаю, что закрытость и непрозрачность при реализации программы являются незаконными, нарушают права и законные интересы неопределённого круга лиц. Прошу проверить возможные факты коррупции и злоупотребления полномочиями, при наличии оснований принять меры прокурорского реагирования. О принятых мерах реагирования и решениях прошу уведомить меня в установленный законом срок.
Новости smi2.ru
Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 27 марта 2017 г. [10:45]
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