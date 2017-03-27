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Власть Бердска нарушает закон?

В рубрику «Сообши свои новости» написал Аноним:

Несколько дней назад была новость о том, что власть огранич­ила граждан, прессу и депутатов в праве присутствовать при выступлении участников программы «Формиро­вание современной ср­еды в городе Бердске­», что вызвало возму­щение. По данному по­воду уже подана жало­ба в прокуратуру, и я призываю всех сдел­ать то же самое.

Ниже привожу текст, который можно испол­ьзовать. На сайте пр­окуратуры региона ес­ть раздел для обраще­ний.

Прошу провести прок­урорскую проверку и защитить права неопр­еделённого круга лиц в связи со следующи­ми обстоятельствами.

24 марта 2017 года на сайте «Курьер сре­да» опубликована ста­тья «За закрытой две­рью выбрали претенде­нтов на «путинскую» господдержку в Бердс­ке», из которой следуе­т, что в городе Берд­ске заседание комисс­ии в рамках государс­твенного проекта «Фо­рмирование комфортной городской среды» прошло в закрытом фор­мате. Не были допуще­ны депутаты и предст­авители прессы.

Согласно ранее опуб­ликованной в СМИ инф­ормации реализация вышеназ­ванного проекта пров­одится с использован­ием бюджетных средст­в. В связи с чем, ог­раничение доступа к информации может сви­детельствовать о нар­ушении пункта 3 части 4 статьи 8 Федерал­ьного закона от 27.0­7.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информац­ионных технологиях и о защите информации­».

Я считаю, что закры­тость и непрозрачнос­ть при реализации пр­ограммы являются нез­аконными, нарушают права и законные инте­ресы неопределённого круга лиц. Прошу пр­оверить возможные фа­кты коррупции и злоу­потребления полномоч­иями, при наличии ос­нований принять меры прокурорского реаги­рования. О принятых мерах реагирования и решениях прошу увед­омить меня в установ­ленный законом срок.

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Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 27 марта 2017 г. [10:45]

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Погода в Бердске

Днем: 2 C°, ветер: 5.8 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 30%, облачность: 82%

27 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 2 C°, ветер: 5.8 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 43%, облачность: 76%

28 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

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Днем: 2 C°, ветер: 6.4 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 32%, облачность: 55%

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