23 марта на стадионе «Восток» состоялось открытое первенство города по биатлону. Соревнования проводятся по правилам биатлона, только с пневматическим оружием.

В соревнованиях приняли участие 129 ребят трех возрастных групп из Бердска и Советского района Новосибирска: 2002- 2003,2004-2005,2006-2007 годов рождения.

В спринтерской гонке победителями, отстрелявших без промахов на своих огневых рубежах, в своих группах стали:

Лылова Софья – Советский район-2002-2003 Прижимова Анна-Бердск 2004-2005 Шпилева Дарья-Бердск 2006-2007 Белов Никита-Бердск 2002-2003 Синягин Илья-Бердск 2004-2005 Великосельский Сергей — Бердск2006-2007

Победители и призеры соревнований были награждены грамотами, медалями, спортивным инвентарем, а все участники соревнований получили сладкие призы.

Как сообщили в бердской ДЮСШ «Восток», отличные выступления младших спортсменов поддержали более старшие биатлонисты.

26 марта в Барнауле прошло межрегиональное соревнование по биатлону «Памяти ветеранов Алтая». Бердск в составе сборной команды Новосибирской области представляли Евгения Пастухова и Александр Плотников.

В спринтерской гонке на дистанции 4,5 км в группе девушек 2001-2002 годов рожденич уверенную победу одержала Евгения, выиграв у представительницы Алтайского края 32 секунды. В группе юношей такого же возраста бронзовую медаль завоевал Александр Плотников, допустив 5 промахов на двух огневых рубежах.

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