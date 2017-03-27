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26 марта в период с 9.20 до 10.00 35-летний житель Омска, управляя автомобилем «Хонда Цивик», двигаясь по ул. Виталия Потылицына в Новосибирске, напротив дома №7/3 совершил столкновение с припаркованным автомобилем «Тойота Витц». Затем, проехав 150 метров поочередно совершил столкновение с автомобилями «Тойота Инфинити», «Субару Форестер», «Ниссан Икстрейлер» и двумя автомобилями «газель». Все автомобили стояли в парковочных карманах.
Мужчина пытался скрыться с места происшествия, однако был задержан сотрудниками ДПС, которые преследовали нарушителя и заблокировали его автомобиль у дома номер 25 по ул. Татьяны Снежиной. На виновника столкновений — водителя «Хонды» — составлены протоколы по ст. 12.26 КоАП РФ (Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения) и ст. 12.27 КоАП РФ (Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием). В результате дорожно-транспортного происшествия, владельцы пострадавших автомобилей заявили материальный ущерб.
По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 27 марта 2017 г. [10:25]
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