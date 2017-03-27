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В 99-е почтовое отделение Новосибирска (Главпочтамт, ул. Советская, 33) поступила первая партия паспортов болельщиков Кубка Конфедераций FIFA – 2017. Об этом сегодня, 27 марта, сообщили Антон Калтыгин, руководитель направления по корпоративным связям сибирского филиала Почты России.
Паспорт болельщика – документ, обязательный для всех зрителей матчей Кубка Конфедераций FIFA 2017 года, необходимый для прохода на стадион. Паспорт болельщика оформляется бесплатно. Он представляет собой небольшой заламинированный бланк, содержащий персональные данные владельца и фотографию.
Доставка паспортов болельщиков Кубка Конфедераций FIFA-2017 осуществляется для болельщиков бесплатно заказной «Бандеролью 1-го класса с описью вложения» по территории России и заказным регистрируемым мелким пакетом для получателей в других странах.
Российские болельщики Кубка Конфедераций FIFA 2017 могут получить отправления с вложением паспорта болельщика в выделенных отделениях почтовой связи в 52 городах России по предъявлению документа, удостоверяющего личность получателя. Необходимо, чтобы документ удостоверяющий личность совпадал при оформлении заявки для получения Паспорта болельщика и при получении паспорта болельщика.
Для оформления паспорта болельщика необходимо пройти процедуру регистрации на сайте fan-id.ru и выбрать опцию получения паспорта почтой. В России болельщики могут также получить паспорта в центрах выдачи, открытых в городах проведения матчей Кубка Конфедераций: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. Оформление и доставка паспортов как российским, так и зарубежным болельщикам осуществляется бесплатно.
До июля 2017 года Почта России организует доставку и выдачу футбольным болельщикам России и мира персонифицированных карт зрителей – FAN ID (паспортов болельщика) Кубка Конфедераций FIFA-2017. В течение всего периода доставки паспортов болельщика Кубка Конфедераций FIFA-2017 Почта России обеспечит информирование получателей в отделениях почтовой связи.
Новости smi2.ru
Новость, изображения с сайта: Курьер.Среда.Бердск 27 марта 2017 г. [10:05]
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