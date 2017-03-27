Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Заслужили благодарность губернатора завхоз, концертмейстер и библиотекари из Бердска

Бердских работников культуры с профессиональным праздником. 23 марта в администрации Бердска состоялись торжества, посвященное Дню работника культуры. Поздравить бердчан приехал министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников, сообщили в пресс-центре бердской мэрии.

С поздравлениями к работникам сферы культуры обратился и. о. главы Александр Тужик. — Ни одно мероприятие не проходит без вас. У людей праздники, а у вас рабочие дни, потому что вы организовываете эти мероприятия. Я хочу поздравить вас с праздником, пожелать успехов в работе, тепла в доме. Желаю вам, чтобы праздник всегда был у вас в душе, — поздравил работников культуры Александр Михайлович.

Он вручил памятные знаки «Почетный работник культуры» начальнику детского отдела Дворца культуры «Родина» Елене Хребтищевой и заместителю директора по библиотечному делу бердской ЦБС Инне Суровой.

Министр культуры региона Игорь Решетников поблагодарил бердчан, работающих в сфере культуры. Он отметил, что город сохраняется, только благодаря работникам культуры, ведь молодежь не уезжает из города из-за того, что есть чем заняться и в родном городе, есть мероприятия, которые всегда можно посетить.

Игорь Николаевич вручил благодарственные письма губернатора Новосибирской области и министерства культуры региона бердским работникам сферы культуры.

1. Зубченко Тамаре Андреевне – зам директора по АХЧ МБУ ДО ДХШ «Весна»; 2. Гречишкиной Ольге Вильевне – концертмейстеру МБУ ДО «БДМШ им. Г.В. Свиридова»; 3. Вдовиной Елене Сергеевне – преподавателю МБУ ДО «БДМШ им. Г.В. Свиридова»; 4. Григорчук Ирине Петровне – ведущему специалисту МКУ «Отдел культуры г. Бердска». 5. Заковряшиной Галине Петровне — заведующей центральной детской библиотекой 6. Павловской Алефтине Васильевне — библиотекарю I категории центральной детской библиотеки; 7. Стрельниковой Татьяне Николаевне — заведующей сектором культурно-просветительской деятельности центральной детской библиотеки; 8. Якушевой Марине Петровне — заведующей информационным сектором центральной библиотеки.

Новости smi2.ru

  • Что будет представлять бердская администрация на турвыставке? (12)
  • Церкви просят о культурном сотрудничестве власть Новосибирской области (9)
  • Уродливые памятники обнаружили эксперты в Бердске (49)
  • Удивляет наглость пассажиров и отсутсвие очереди (94)
  • Уволилась руководитель культуры после 300-летия Бердска (16)
Заслужили благодарность губернатора завхоз, концертмейстер и библиотекари из Бердска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 27 марта 2017 г. [09:55]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[10:25] Разбил 6 авто на парковке в Новосибирске житель Омска

[10:05] Первые паспорта футбольных болельщиков поступили в Новосибирск

[09:55] Заслужили благодарность губернатора завхоз, концертмейстер и библиотекари и...

Все новости

[10:25] Разбил 6 авто на парковке в Новосибирске житель Омска

[10:05] Первые паспорта футбольных болельщиков поступили в Новосибирск

[09:55] Заслужили благодарность губернатора завхоз, концертмейстер и библиотекари и...


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: 2 C°, ветер: 5.8 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 30%, облачность: 82%

27 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 2 C°, ветер: 5.8 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 43%, облачность: 76%

28 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 2 C°, ветер: 6.4 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 32%, облачность: 55%

29 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: