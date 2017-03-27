Бердских работников культуры с профессиональным праздником. 23 марта в администрации Бердска состоялись торжества, посвященное Дню работника культуры. Поздравить бердчан приехал министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников, сообщили в пресс-центре бердской мэрии.

С поздравлениями к работникам сферы культуры обратился и. о. главы Александр Тужик. — Ни одно мероприятие не проходит без вас. У людей праздники, а у вас рабочие дни, потому что вы организовываете эти мероприятия. Я хочу поздравить вас с праздником, пожелать успехов в работе, тепла в доме. Желаю вам, чтобы праздник всегда был у вас в душе, — поздравил работников культуры Александр Михайлович.

Он вручил памятные знаки «Почетный работник культуры» начальнику детского отдела Дворца культуры «Родина» Елене Хребтищевой и заместителю директора по библиотечному делу бердской ЦБС Инне Суровой.

Министр культуры региона Игорь Решетников поблагодарил бердчан, работающих в сфере культуры. Он отметил, что город сохраняется, только благодаря работникам культуры, ведь молодежь не уезжает из города из-за того, что есть чем заняться и в родном городе, есть мероприятия, которые всегда можно посетить.

Игорь Николаевич вручил благодарственные письма губернатора Новосибирской области и министерства культуры региона бердским работникам сферы культуры.

1. Зубченко Тамаре Андреевне – зам директора по АХЧ МБУ ДО ДХШ «Весна»; 2. Гречишкиной Ольге Вильевне – концертмейстеру МБУ ДО «БДМШ им. Г.В. Свиридова»; 3. Вдовиной Елене Сергеевне – преподавателю МБУ ДО «БДМШ им. Г.В. Свиридова»; 4. Григорчук Ирине Петровне – ведущему специалисту МКУ «Отдел культуры г. Бердска». 5. Заковряшиной Галине Петровне — заведующей центральной детской библиотекой 6. Павловской Алефтине Васильевне — библиотекарю I категории центральной детской библиотеки; 7. Стрельниковой Татьяне Николаевне — заведующей сектором культурно-просветительской деятельности центральной детской библиотеки; 8. Якушевой Марине Петровне — заведующей информационным сектором центральной библиотеки.

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