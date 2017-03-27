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Из заваленной мусором до потолка квартиры эвакуировали пострадавшего спасатели в Новосибирске

В субботу, 25 марта, на телефон новосибирской МАСС поступило сообщение со станции скорой помощи с просьбой эвакуировать пострадавшего пациента до машины «скорой». Самостоятельно оказать необходимую помощь врачи не могут, так как квартира, в которой проживает мужчина сильно захламлена — до самого потолка.

Прибывший на вызов экипаж спасателей МАСС, частично разобрав скопившийся мусор, эвакуировал 59-летнего мужчину на жестком щите до автомобиля с красным крестом.

Как выяснилось, пострадавший страдает синдромом Диогена. Это психическое расстройство, характерными чертами которого являются крайне пренебрежительное отношение к себе, социальная изоляция, апатия, склонность к накоплению и собиранию всякой всячины (патологическое накопительство) и отсутствие стыда.

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Из заваленной мусором до потолка квартиры эвакуировали пострадавшего спасатели в Новосибирске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 27 марта 2017 г. [09:35]

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