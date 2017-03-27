В субботу, 25 марта, на телефон новосибирской МАСС поступило сообщение со станции скорой помощи с просьбой эвакуировать пострадавшего пациента до машины «скорой». Самостоятельно оказать необходимую помощь врачи не могут, так как квартира, в которой проживает мужчина сильно захламлена — до самого потолка.

Прибывший на вызов экипаж спасателей МАСС, частично разобрав скопившийся мусор, эвакуировал 59-летнего мужчину на жестком щите до автомобиля с красным крестом.

Как выяснилось, пострадавший страдает синдромом Диогена. Это психическое расстройство, характерными чертами которого являются крайне пренебрежительное отношение к себе, социальная изоляция, апатия, склонность к накоплению и собиранию всякой всячины (патологическое накопительство) и отсутствие стыда.

Новости smi2.ru