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Подать объявление, поздравление, некролог, объявление с фото в газеты «Народ знает всё» и «Курьер.Среда.Бердск» теперь можно через интернет. На сайтах www.kurer-sreda.ru и www.vesiskitim.ru в навигации при клике на рубрику «Объявления в газеты» перейдете в раздел приема объявлений. Процесс займет 2 минуты. Оплата – картой, веб-деньгами и другими способами с помощью Робокассы. Можно заходить в раздел приема объявлений сразу по ссылке http://www.kurer-sreda.ru/dogazeta Все вопросы по онлайн-подаче объявлений можно задать по тел.8(383-41)2-70-12
Можно прочесть о правилах подачи объявлений в газеты.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 27 марта 2017 г. [09:10]
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[10:25] Разбил 6 авто на парковке в Новосибирске житель Омска
[10:05] Первые паспорта футбольных болельщиков поступили в Новосибирск
[09:55] Заслужили благодарность губернатора завхоз, концертмейстер и библиотекари и...
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