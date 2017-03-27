USD 0.0000
EUR 0.0000
|Новости
|Веб-камеры
|Погода
|Работа
|Финансы
|Расписание
|Радио
|Гороскоп
|Вопросы и ответы
|Объявления
|Афиша
|Карта
|Еще
В Татарстане по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело по факту ранения медика, приехавшего для оказания помощи ребенку. Об этом в воскресенье, 26 марта, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
По ее словам, во факту ранения ножом сотрудницы «скорой помощи», которая приехала на вызов к больному 5-месячному ребенку, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
Инцидент произошел в Набережных Челнах. По предварительным данным, «скорую помощь» вызвали к 5-месячной девочке. Когда медики приехали, женщина, являющаяся тетей заболевшего ребенка, которая распивала спиртные напитки вместе с отцом девочки, ранила работника «скорой помощи», нанеся ей удар ножом.
В настоящее время нападавшая задержана, пострадавшая женщина госпитализирована, по словам врачей, ее жизни ничего не угрожает. В рамках расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства нападения на медика.
— Этот очередной вопиющий случай посягательства на сотрудника «скорой помощи», который приехал на помощь больному ребенку, получит жесткую и принципиальную оценку в Следственном комитете, — заявила Петренко.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 27 марта 2017 г. [08:55]
[10:25] Разбил 6 авто на парковке в Новосибирске житель Омска
[10:05] Первые паспорта футбольных болельщиков поступили в Новосибирск
[09:55] Заслужили благодарность губернатора завхоз, концертмейстер и библиотекари и...
[10:25] Разбил 6 авто на парковке в Новосибирске житель Омска
[10:05] Первые паспорта футбольных болельщиков поступили в Новосибирск
[09:55] Заслужили благодарность губернатора завхоз, концертмейстер и библиотекари и...
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|
Днем: 2 C°, ветер: 5.8 м.с.
Снег, ветер: южный
|
Днем: 2 C°, ветер: 5.8 м.с.
Снег, ветер: южный
|
Днем: 2 C°, ветер: 6.4 м.с.
Снег, ветер: южный