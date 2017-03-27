В Татарстане по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело по факту ранения медика, приехавшего для оказания помощи ребенку. Об этом в воскресенье, 26 марта, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По ее словам, во факту ранения ножом сотрудницы «скорой помощи», которая приехала на вызов к больному 5-месячному ребенку, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Инцидент произошел в Набережных Челнах. По предварительным данным, «скорую помощь» вызвали к 5-месячной девочке. Когда медики приехали, женщина, являющаяся тетей заболевшего ребенка, которая распивала спиртные напитки вместе с отцом девочки, ранила работника «скорой помощи», нанеся ей удар ножом.

В настоящее время нападавшая задержана, пострадавшая женщина госпитализирована, по словам врачей, ее жизни ничего не угрожает. В рамках расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства нападения на медика.

— Этот очередной вопиющий случай посягательства на сотрудника «скорой помощи», который приехал на помощь больному ребенку, получит жесткую и принципиальную оценку в Следственном комитете, — заявила Петренко.

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