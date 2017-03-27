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Дмитрий Медведев «неплохо на лыжах покатался» 26 марта

Премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал, чем занимался в воскресенье, 26 марта. Об этом он написал в своем инстаграме.

В комментариях к публикации Медведева от 8 марта один из пользователей спросил премьера, как он провел воскресный день.

«Неплохо, на лыжах покатался», — ответил Медведев, прикрепив веселый смайлик.

Премьер, однако, не уточнил, где именно он катался на лыжах. На последующие вопросы пользователей в комментариях Медведев к моменту публикации новости не ответил.

Ранее председатель правительства сообщил, что он на самом деле не болел, хотя до этого президент России Владимир Путин заявил, что премьер заболел гриппом.

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Дмитрий Медведев «неплохо на лыжах покатался» 26 марта

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 27 марта 2017 г. [08:10]

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Курьер.Среда.Бердск

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