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Премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал, чем занимался в воскресенье, 26 марта. Об этом он написал в своем инстаграме.
В комментариях к публикации Медведева от 8 марта один из пользователей спросил премьера, как он провел воскресный день.
«Неплохо, на лыжах покатался», — ответил Медведев, прикрепив веселый смайлик.
Премьер, однако, не уточнил, где именно он катался на лыжах. На последующие вопросы пользователей в комментариях Медведев к моменту публикации новости не ответил.
Ранее председатель правительства сообщил, что он на самом деле не болел, хотя до этого президент России Владимир Путин заявил, что премьер заболел гриппом.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 27 марта 2017 г. [08:10]
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