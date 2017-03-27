В воскресенье, 26 марта, в 11:29 в Дзержинском районе Новосибирска в доме №41А на улице Республиканской произошел пожар в 2-комнатной квартире, расположенной на втором этаже 3-этажного жилого дома. В результате пожара в комнате огнем были повреждены домашние вещи. Пожарные по лестничным маршам эвакуировали 5 человек, сообщили в региональном управлении МЧС. В 11:41 пожар ликвидирован. В тушении было задействовано 5 единиц техники и 17 человек личного состава.

По информации управления Следственного комитета по Новосибирской области, на пожаре в 3-этажке погибла пожилая женщина. СКР проводит процессуальную проверку по факту пожара, в котором погибла 80-летняя женщина.

— По предварительным данным, 26 марта женщина находилась в своей квартире одна, при этом она читала молитвы и зажгла церковные свечи. Огонь от свечей попал на легковоспламеняющиеся предметы, начался пожар, который хозяйка квартиры попыталась потушить собственными силами. Справиться с возгоранием женщине не удалось, не смогла она и покинуть охваченную огнем квартиру. Обнаружившие задымление соседи вызвали противопожарную службу, при этом проникнуть в квартиру соседям не удалось, поскольку входная дверь в неё была изнутри закрыта на замок. Прибывшие по вызову спасатели проникли к месту пожара, локализовали и потушили его. В то же время на момент прибытия пожарных хозяйка квартиры скончалась, предварительная причина смерти – отравление угарным газом, — рассказали подробности в СКР.

В настоящее время проводится комплекс проверочных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия. По окончании проверки будут принято законное процессуальное решение.

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