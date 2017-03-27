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Митинг против коррупции в Москве: И тут ее понесли в автозак

Одной из самых ярких фотографий с воскресной акции против коррупции в Москве стал кадр, на котором несколько сотрудников полиции несут в автозак девушку в белом пальто. Спецкор «Медузы» Илья Жегулев нашел эту девушку в ОВД Черемушки, где она вместе с еще тридцатью людьми ждала прибытия сотрудников следователей из Следственного комитета — и записал ее монолог, а также монолог одной из ее соседок по автозаку.

— Мы с мамой и сестрой приехали в центр Москвы прогуляться. В тот момент мы возвращались из «Макдональдса» [на Пушкинской], шли в сторону метро «Белорусская», чтобы потом поехать уже к дому. Но впереди полицейские заблокировали дорогу. Толпа людей шла нам навстречу — [они] сказали, что [полицейские] дальше не пропускают, и нужно идти обратно. [Полиция] искусственно создала огромное скопление народа, развернув и отправив всех, кто дошел до Белорусской, обратно навстречу потоку.

И вдруг выскочил ОМОН и просто начал хватать людей. Там была такая клумба с цветами — я встала на нее посмотреть, где граница толпы. ОМОН потребовал срочно слезть с клумбы. Все быстро слезли; последнего, кто слез, молодого человека, жестко начали отводить в автозак, заломив руки. Моя мама оказалась рядом и спросила: за что вы его хватаете? После чего схватили и мою маму. А потом и сестру. Их повели — и я пошла вслед за ними, даже не понимая, что меня тоже задерживают.

В какой-то момент толпа меня оттеснила, но я снова подошла к полицейским. И вот тут уже меня понесли. Я бы не сказала, что меня грубо задерживали — несли меня достаточно аккуратно. Я сама бы пошла, если бы мне сказали, по какому поводу меня задерживают. Но я даже спросить не успела. Потом нас бросили в автозак, в котором было очень душно — 32 человека в одном автозаке. И даже когда мы приехали, нас долго не выпускали — около часа. Привезли нас в ОВД Черемушки, и до сих пор мы здесь — нам ничего не говорят, и мы не знаем, когда нас отпустят.

Ольга Орлова, преподавательница, радиоведущая:

— Задержали нас в 16 часов на Тверской ближе к Елисеевскому магазину. Задержали фактически семью: сначала одну сестру, потом вторую, потом маму пожилую, они просто держались за друг друга. Если кто-то обращался к полицейским [и спрашивал] — за что вы задерживаете, их тоже сразу хватали. Если молодые люди хоть как-то оказывали сопротивление — их жестко вязали. Я сопротивление не оказывала, просто меня выхватили из толпы. Мы все кричали «Позор!», когда они очень грубо били молодого человека. Причем никаких оскорблений и плакатов не было. Просто стояли и кричали. Несколько человек были с флажками России — их сразу покидали [в автозак].

[В ОВД Черемушки] нас было сначала 32, сейчас оставили 22 человека, из них трое несовершеннолетних — их тоже не отпускают, хотя родители давно за ними приехали. Сейчас приехал Следственный комитет. У несовершеннолетних пытались брать отпечатки пальцев, мы их отбили. Одному ребенку 17-летнему дали протокол, где написано, что он выбегал на Тверскую, кричал, оскорблял полицейских. А это полное вранье, он ничего такого не делал, это ребенок ботанического вида. Он, конечно, не подписал этот протокол.

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Митинг против коррупции в Москве: И тут ее понесли в автозак

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 27 марта 2017 г. [07:45]

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