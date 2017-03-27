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25 марта в 13.30 водитель 1980 г.р., управляя автомобилем «Сузуки Свифт», двигался со стороны улицы Большая в сторону улицы Портовая и в пути следования напротив дома № 1 по улице Междуреченская совершил столкновение с автомобилем «Тойота Функарго», двигавшимся во встречном направлении, за рулем которого был мужчина 1980 г.р. В рузультате ДТП водитель «Тойоты» и его пассажир – 4-летняя девочка получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение. Впоследствии мужчина был отпущен, у ребенка врачи диагностировали черепно-мозговую травму. Установлено, что ребенок находился в автомобиле на заднем сиденье без специального удерживающего устройства.
Согласно результатам освидетельствования, предполагаемый виновник аварии водитель «Сузуки», допустивший выезд на встречную полосу движения, находился за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. На него составлен протокол по ст. 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения).
По данному факту проводится доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
Новости smi2.ru
Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 27 марта 2017 г. [07:20]
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