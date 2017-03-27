Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

пьяный дтп

В Ленинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка 26 Марта 11:42

25 марта в 13.30 водитель 1980 г.р., управляя автомобилем «Сузуки Свифт», двигался со стороны улицы Большая в сторону улицы Портовая и в пути следования напротив дома № 1 по улице Междуреченская совершил столкновение с автомобилем «Тойота Функарго», двигавшимся во встречном направлении, за рулем которого был мужчина 1980 г.р. В рузультате ДТП водитель «Тойоты» и его пассажир – 4-летняя девочка получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение. Впоследствии мужчина был отпущен, у ребенка врачи диагностировали черепно-мозговую травму. Установлено, что ребенок находился в автомобиле на заднем сиденье без специального удерживающего устройства.

Согласно результатам освидетельствования, предполагаемый виновник аварии водитель «Сузуки», допустивший выезд на встречную полосу движения, находился за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. На него составлен протокол по ст. 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения).

По данному факту проводится доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Новости smi2.ru

  • Нет похожих записей.

Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 27 марта 2017 г. [07:20]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[10:25] Разбил 6 авто на парковке в Новосибирске житель Омска

[10:05] Первые паспорта футбольных болельщиков поступили в Новосибирск

[09:55] Заслужили благодарность губернатора завхоз, концертмейстер и библиотекари и...

Все новости

[10:25] Разбил 6 авто на парковке в Новосибирске житель Омска

[10:05] Первые паспорта футбольных болельщиков поступили в Новосибирск

[09:55] Заслужили благодарность губернатора завхоз, концертмейстер и библиотекари и...


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: 2 C°, ветер: 5.8 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 30%, облачность: 82%

27 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 2 C°, ветер: 5.8 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 43%, облачность: 76%

28 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 2 C°, ветер: 6.4 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 32%, облачность: 55%

29 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: