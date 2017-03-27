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25.03.17 в 12 часов приобрел в магазине «Сантимо» на ул. Первомайской Бердска молоко «Алтайский молочник», изготовитель ООО «Алтайский молочник», Алтайский край, Бийский район, п. Пригородный. Гост 31450-2013, жирность 2,5%, дата изготовления 24.03.17, срок годности 5 суток. Пакет с молоком поместил в холодильник, где постоянно храним продукты. Пакет не вскрывал.
26.03.17 из этого молока решил приготовить манную кашу. Во время приготовления молоко проявило себя как прокисшее, т.е. образовался творог и сыворотка. Такой случай был и ранее точно с таким же молоком из этого же магазина. Дату приобретения не помню. Прошло примерно дней 5..
В магазин претензию предъявить не могу по причине отсутствия кассового чека, который был выброшен в мусор. Поэтому решил проинформировать горожан. Возможно, и у других покупателей были такие случаи с молоком «Алтайский молочник». И если были, то это уже не просто случай, а система поставки некачественного продукта. А коль это так, то магазин не должен приобретать некачественный продукт у поставщика.
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