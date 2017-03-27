USD 0.0000
EUR 0.0000
|Новости
|Веб-камеры
|Погода
|Работа
|Финансы
|Расписание
|Радио
|Гороскоп
|Вопросы и ответы
|Объявления
|Афиша
|Карта
|Еще
В Новосибирске при пожаре погибла 80-летняя пенсионерка. Сгорела из-за церковных свечей, молясь возле домашнего алтаря. Будьте осторожны с открытым огнем. На Бога надейся, а сам не плошай!
Новости smi2.ru
Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 27 марта 2017 г. [05:20]
[05:20] Молоко «Алтайский молочник» прокисло на вторые сутки
[05:20] На Бога надейся, а сам не плошай!
[05:15] Честных журналистов осталось немного
[05:20] Молоко «Алтайский молочник» прокисло на вторые сутки
[05:20] На Бога надейся, а сам не плошай!
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|
Днем: 2 C°, ветер: 5.8 м.с.
Снег, ветер: южный
|
Днем: 2 C°, ветер: 5.8 м.с.
Снег, ветер: южный
|
Днем: 2 C°, ветер: 6.4 м.с.
Снег, ветер: южный