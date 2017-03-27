Хочу выразить благодарность журналистам «Курьера» за освещение материалов об Алексее Навальном, т.к. 90% официальных СМИ преступно замалчивают информацию об этом, не давая людям увидеть другую точку зрения на происходящее в стране.

К сожалению, честных журналистов осталось немного.

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