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Честных журналистов осталось немного

В рубрику «Сообщи свои новости» написал ывапр:

Хочу выразить благодарность журналистам «Курьера» за освещение материалов об Алексее Навальном, т.к. 90% официальных СМИ преступно замалчивают информацию об этом, не давая людям увидеть другую точку зрения на происходящее в стране.

К сожалению, честных журналистов осталось немного.

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Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 27 марта 2017 г. [05:15]

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Курьер.Среда.Бердск

[05:20] Молоко «Алтайский молочник» прокисло на вторые сутки

[05:20] На Бога надейся, а сам не плошай!

[05:15] Честных журналистов осталось немного

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[05:20] Молоко «Алтайский молочник» прокисло на вторые сутки

[05:20] На Бога надейся, а сам не плошай!

[05:15] Честных журналистов осталось немного


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Погода в Бердске

Днем: 2 C°, ветер: 5.8 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 30%, облачность: 82%

27 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 2 C°, ветер: 5.8 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 43%, облачность: 76%

28 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 2 C°, ветер: 6.4 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 32%, облачность: 55%

29 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

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