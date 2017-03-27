USD 0.0000
EUR 0.0000
|Новости
|Веб-камеры
|Погода
|Работа
|Финансы
|Расписание
|Радио
|Гороскоп
|Вопросы и ответы
|Объявления
|Афиша
|Карта
|Еще
Хочу выразить благодарность журналистам «Курьера» за освещение материалов об Алексее Навальном, т.к. 90% официальных СМИ преступно замалчивают информацию об этом, не давая людям увидеть другую точку зрения на происходящее в стране.
К сожалению, честных журналистов осталось немного.
Новости smi2.ru
Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 27 марта 2017 г. [05:15]
[05:20] Молоко «Алтайский молочник» прокисло на вторые сутки
[05:20] На Бога надейся, а сам не плошай!
[05:15] Честных журналистов осталось немного
[05:20] Молоко «Алтайский молочник» прокисло на вторые сутки
[05:20] На Бога надейся, а сам не плошай!
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|
Днем: 2 C°, ветер: 5.8 м.с.
Снег, ветер: южный
|
Днем: 2 C°, ветер: 5.8 м.с.
Снег, ветер: южный
|
Днем: 2 C°, ветер: 6.4 м.с.
Снег, ветер: южный