Число задержанных участников несанкционированной оппозиционной акции в центре Москвы превысило 500 человек. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах столицы.

«По данным на 17:00 мск, задержаны более 500 человек», — сказал источник. Он предположил, что в отношении большинства из них будут составлены административные протоколы по ст. 20.2 КоАП («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»). Часть будет отпущена после беседы.

«Задержанных доставляют в разные столичные ОВД», — сообщили в правоохранительных органах.

Среди задержанных и организатор акции Алексей Навальный.

В офисе Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального полиция задержала сотрудников, организовавших трансляцию с несанкционированного антикоррупционного митинга на Тверской улице, сообщает «Медуза».

Глава ФБК Роман Рубанов сообщил, что следственные действия проводятся по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды).

До этого здание, где располагается офис ФБК, было эвакуировано из-за звонка о якобы заложенной бомбе. Кинологи взрывных устройств не нашли. Затем ФБК отключили свет, трансляцию переключили на резервную студию, пишет Коммерсантъ.

Ранее в центре Москвы был задержан основатель ФБК Алексей Навальный. На господина Навального составляют протокол об административном правонарушении.

МВД по Москве сообщает, что в месте проведения «несогласованного публичного мероприятия» на Тверской улице и на прилегающих территориях находятся 7-8 тыс. человек.

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