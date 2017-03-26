Участники столичной акции против коррупции в правительстве сообщили о массовых задержаниях. В автозаке оказался в том числе и глава ФБК Алексей Навальный, пишет РБК.

В Москве начались задержания в преддверии акции оппозиции, которая назначена на 14:00. Об этом в соцсетях сообщают сами участники акции.

Первое задержание произошло возле станции метро «Пушкинская». Полиция задержала участника акции с плакатом «Коррупция убивает будущее». Видео с задержанием опубликовало в своем Twitter издание «Грани» (заблокировано в России по решению суда).

О задержании людей с плакатами на Пушкинской уже около 14:00 мск сообщила корреспондент РБК. По ее словам, возле выхода из метро большое количество журналистов, которые наблюдают за происходящим. Там же и автозаки, в которые помещают задержанных. При этом полиция через громкоговорители предлагает людям разойтись. В ответ люди скандировали «Позор!»

Около станции метро «Маяковская» около 14:15 мск был задержан и Алексей Навальный. Его поместили в автозак. Его сторонники начали раскачивать автобус, возникли потасовки с полицией. В результате автозак все же уехал.

Активист и правозащитник Денис Стяжкин сообщил о задержании 15 человек в районе станции метро «Белорусская». По его словам там собрались несколько сот активистов.

После задержания Навального полицейские не стали мешать людям ходить по тротуару, однако, как сообщает телеканал РБК, новые задержания прошли возле памятника Пушкину. В ответ люди кричали: «Мы просто гуляем!» и «Он вам не Димон».

Около 14:40 мск протестующие частично перекрыли движение по Тверской, оставив свободной лишь одну-две полосы. По улице в основном передвигались автозаки и небольшое количество транспорта. Полицейские направились освобождать проезжую часть от активистов. К 14:55 мск им удалось зачистить улицу, задержав при этом часть протестующих.

К 15:15 мск в столице были задержаны 130 человек, сообщает издание ОВД-Инфо. В ГУ МВД по Москве не смогли сообщить число задержанных, указав, что эта информация появится позднее..

По данным телеканала РБК, к 15:30 мск ОМОН занимался зачисткой от протестующих памятника Пушкину, при этом полицейские задерживали всех, кто вставал рядом с постаментом и пытался вывесить там плакаты с оппозиционным содержанием.

Среди задержанных на Тверской оказался и журналист британской Guardian Алек Лун. По его словам, полицейские схватили его, когда он фотографировал задержание активиста.

Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на главу СПЧ Михаила Федотова, член Совета по правам человека при президенте РФ Андрей Бабушкин направился на Тверскую улицу в Москве, чтобы не допустить конфликтов с полицией в ходе возможных несанкционированных акций.

«СПЧ направил Андрея Бабушкина на Тверскую, чтобы предотвратить возможные конфликты с полицией на акции против коррупции», — написал Михаил Федотов в своем Twitter.

Акция оппозиции в Москве назначена на 14:00. Изначально Алексей Навальный подавал заявку на проведение митинга на Тверской улице. Власти столицы заявку отклонили, но сразу не предложили альтернативный вариант. Навальный в ответ заявил, что в таком случае считает в соответствии с постановлением Конституционного суда митинг согласованным.

Позже организаторам митинга предложили провести его в гайд-парке в Сокольниках или на улице Перерва в Марьино. Навальный на это вновь заявил о намерении провести акцию в центре города, отметив, что столичные власти уже нарушили закон, «не предложив площадку вовремя». При этом он предложил пришедшим на Тверскую погулять по улице, выйдя из любой станции метро.

Правоохранительные органы Москвы 23 марта призвали жителей столицы не участвовать в акции на Тверской улице. В пятницу, 24 марта в столичном МВД горожан предупредили о возможных негативных последствиях для участников шествия.

Превентивные задержания начались еще до начала акции и в Санкт-Петербурге, где два человека были взяты под стражу за наличие плаката.

Тем не менее​ несанкционированная акция на Марсовом поле состоялась. По словам очевидцев, там собрались несколько тысяч человек.

В течение всего утра митинги проходили в городах Дальнего Востока, Сибири, а также Урала, Поволжья. Задержания происходили во Владивостоке Екатеринбурге, Туле и Тамбове, однако в большинстве других городов акции прошли без эксцессов.

Антикоррупционные акции прошли в крупнейших городах востока России.

Поводом для антикоррупционных акций стало расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о недвижимости премьер-министра Дмитрия Медведева, в котором говорилось, что глава правительства владеет «огромными участками земли в самых элитных районах и распоряжается яхтами и квартирами в старинных особняках, а также агрокомплексами и винодельнями в России и за рубежом». Организаторы намерены потребовать реакции властей на опубликованные материалы.

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