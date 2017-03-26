Чуть раньше закончили антикоррупционный пикет в Бердске в воскресенье, 26 марта. Полицейские протоколом предупредили организатора акции Дениса Пискунова о том, что он нарушает закон. И пригласили «на беседу» в городской отдел МВД.

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