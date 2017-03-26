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Чуть раньше закончили антикоррупционный пикет в Бердске в воскресенье, 26 марта. Полицейские протоколом предупредили организатора акции Дениса Пискунова о том, что он нарушает закон. И пригласили «на беседу» в городской отдел МВД.
Новости smi2.ru
Новость, изображение и видео с сайта: Курьер.Среда.Бердск 26 марта 2017 г. [14:20]
[19:00] Массовые задержания участников акции против коррупции начались в Москве
[14:20] Полиция составила протокол на организатора пикета против коррупции в Бердск...
[19:00] Массовые задержания участников акции против коррупции начались в Москве
[14:20] Полиция составила протокол на организатора пикета против коррупции в Бердск...
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