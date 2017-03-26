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Кто привязал собаку?

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Марина:

Кто привязал породистую собачку возле магазина «Сантимо» остановка «Семь ветров»? Сидит уже сутки.

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Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 26 марта 2017 г. [13:55]

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Курьер.Среда.Бердск

[19:00] Массовые задержания участников акции против коррупции начались в Москве

[14:20] Полиция составила протокол на организатора пикета против коррупции в Бердск...

[13:55] Кто привязал собаку?

Все новости

[19:00] Массовые задержания участников акции против коррупции начались в Москве

[14:20] Полиция составила протокол на организатора пикета против коррупции в Бердск...

[13:55] Кто привязал собаку?


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Погода в Бердске

Днем: 2 C°, ветер: 3.1 м.с.

Облачно, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 11%, облачность: 72%

26 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 2 C°, ветер: 5.8 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 30%, облачность: 82%

27 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 2 C°, ветер: 5.8 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 43%, облачность: 76%

28 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

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