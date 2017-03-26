Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Несколько человек пришли на антикоррупционную акцию Навального

В 13.30 в воскресенье, 26 марта, на площадку между мэрией Бердска и ЦУМом не вышли организаторы пикета. Несмотря на отказ власти согласовывать антикоррупционную акцию, инициированную сторонниками оппозиционера Алексей Навального, бердчане все-таки решили высказать свою позицию молчаливым пикетом. Несколько человек: две девушки, дама и юноша, все прочитав об акции на сайте Курьер.Среда.Бердск, пришли поддержать организаторов акции. Но на 13.40 организаторы на площади не появились.

Поводом к акции, а она, по сведениям руководителя новосибирского штаба Навального Сергея Бойко, проходит одновременно в 98 городах России, стало расследование Фонда борьбы с коррупции о якобы несметных богатствах премьера Медведева. Не получив официального ответа от «фигуранта», люди выходят на улицу с плакатами, в надежде на ответы власти о возможной коррупции должностных лиц. Этому, собственно, и посвящен бердский (и все остальные) пикет.

26 марта с 12.00 на площади Горького около магазина «Холидей» работает снегоуборочная техника.

— Никакой экологической акции я тут не видел и не вижу, — заявил замдиректора ЦМУ Максим Совбанов, который курирует уборку снега.

Тракторы сгребают снег и около ЦУМа. Снег сгружается на КамАзы и разгружается на пустыре между администрацией Бердска и ЦУМом.

— Снегоотвалы заполнены, снег тут, на земле, растает, — уверяет Совбанов.

Около 13.25 на площади замечены руководитель отдела общественных связей и пресс-центра мэрии Анна Чекмазова, полицейский патруль и журналисты.

На пикет заявляли порядка 50 человек. Им  бы пришлось делить площадку с «экологами», которые, как заявляли «Курьер. Среда. Бердск» в мэрии, уведомили об акции на сутки раньше сторонников Навального. Это и стало поводом для отказа в проведении акции. Впрочем, власть не предложила пикетчикам альтернативного времени и места, поэтому, по словам Сергея Бойко, акция автоматически считается согласованной. Правда, никакой экологической акции в заявленное время на площади не прошло.

Пока на месте пикета никаких инцидентов не произошло. Полицейские наблюдают за происходящим издалека.

Подробности — в ближайшее время.

Новости smi2.ru

  • Экс-чиновники выводят людей на митинг против роста тарифов в Новосибирске (9)
  • Экс-сенатор Алексей Мананников встал в пикет возле мэрии Бердска против бизнесмена (30)
  • Экс-председатель микрорайона Южного намерен судиться за пикет с мэрией Бердска (15)
  • Что такое православные активисты? (54)
  • Чиновники решают, разрешить ли пикет сторонников Навального в Бердске (16)
Несколько человек пришли на антикоррупционную акцию Навального

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 26 марта 2017 г. [12:40]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[12:40] Несколько человек пришли на антикоррупционную акцию Навального

[25-03] Массовое ДТП: 14 автомобилей столкнулись на трассе «Иртыш» в Ново...

[25-03] Почему автобусы отображаются нерегулярно?

Все новости

[12:40] Несколько человек пришли на антикоррупционную акцию Навального

[25-03] Массовое ДТП: 14 автомобилей столкнулись на трассе «Иртыш» в Ново...

[25-03] Почему автобусы отображаются нерегулярно?


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: 2 C°, ветер: 3.1 м.с.

Облачно, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 11%, облачность: 72%

26 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 2 C°, ветер: 5.8 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 30%, облачность: 82%

27 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 2 C°, ветер: 5.8 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 43%, облачность: 76%

28 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: