В 13.30 в воскресенье, 26 марта, на площадку между мэрией Бердска и ЦУМом не вышли организаторы пикета. Несмотря на отказ власти согласовывать антикоррупционную акцию, инициированную сторонниками оппозиционера Алексей Навального, бердчане все-таки решили высказать свою позицию молчаливым пикетом. Несколько человек: две девушки, дама и юноша, все прочитав об акции на сайте Курьер.Среда.Бердск, пришли поддержать организаторов акции. Но на 13.40 организаторы на площади не появились.

Поводом к акции, а она, по сведениям руководителя новосибирского штаба Навального Сергея Бойко, проходит одновременно в 98 городах России, стало расследование Фонда борьбы с коррупции о якобы несметных богатствах премьера Медведева. Не получив официального ответа от «фигуранта», люди выходят на улицу с плакатами, в надежде на ответы власти о возможной коррупции должностных лиц. Этому, собственно, и посвящен бердский (и все остальные) пикет.

26 марта с 12.00 на площади Горького около магазина «Холидей» работает снегоуборочная техника.

— Никакой экологической акции я тут не видел и не вижу, — заявил замдиректора ЦМУ Максим Совбанов, который курирует уборку снега.

Тракторы сгребают снег и около ЦУМа. Снег сгружается на КамАзы и разгружается на пустыре между администрацией Бердска и ЦУМом.

— Снегоотвалы заполнены, снег тут, на земле, растает, — уверяет Совбанов.

Около 13.25 на площади замечены руководитель отдела общественных связей и пресс-центра мэрии Анна Чекмазова, полицейский патруль и журналисты.

На пикет заявляли порядка 50 человек. Им бы пришлось делить площадку с «экологами», которые, как заявляли «Курьер. Среда. Бердск» в мэрии, уведомили об акции на сутки раньше сторонников Навального. Это и стало поводом для отказа в проведении акции. Впрочем, власть не предложила пикетчикам альтернативного времени и места, поэтому, по словам Сергея Бойко, акция автоматически считается согласованной. Правда, никакой экологической акции в заявленное время на площади не прошло.

Пока на месте пикета никаких инцидентов не произошло. Полицейские наблюдают за происходящим издалека.

Подробности — в ближайшее время.

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