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В Новосибирской области в воскресенье утром произошло столкновение 14 автомобилей, сообщили в региональном управлении МВД.
25 марта в 8.30 на 1420-м километре трассы Р-254 «Иртыш» столкнулись 14 транспортных средств. Участниками столкновения стали пять легковых автомобилей и девять грузовых. Движение на трассе заблокировано не было.
— По предварительной информации, в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал. Причиной столкновения могли стать несоблюдение дистанции и скоростного режима, — рассказали в полицейском ведомстве.
И добавили, что к 16.00 на участке трассы «Иртыш», где сегодня утром произошло массовое ДТП, полностью восстановлено движение. В первые часы после автоаварии экипажи ДПС ГИБДД с целью недопущения остановки транспортных потоков обеспечивали на месте аварии реверсивное движение.
В настоящее время помех для движения автотранспорта нет. По факту столкновения 14 авто продолжается проверка.
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