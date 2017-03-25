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Массовое ДТП: 14 автомобилей столкнулись на трассе «Иртыш» в Новосибирской области

В Новосибирской области в воскресенье утром произошло столкновение 14 автомобилей, сообщили в региональном управлении МВД.

25 марта в 8.30 на 1420-м километре трассы Р-254 «Иртыш» столкнулись 14 транспортных средств. Участниками столкновения стали пять легковых автомобилей и девять грузовых. Движение на трассе заблокировано не было.

— По предварительной информации, в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал. Причиной столкновения могли стать несоблюдение дистанции и скоростного режима, — рассказали в полицейском ведомстве.

И добавили, что к 16.00 на участке трассы «Иртыш», где сегодня утром произошло массовое ДТП, полностью восстановлено движение. В первые часы после автоаварии экипажи ДПС ГИБДД с целью недопущения остановки транспортных потоков обеспечивали на месте аварии реверсивное движение.

В настоящее время помех для движения автотранспорта нет. По факту столкновения 14 авто продолжается проверка.

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Массовое ДТП: 14 автомобилей столкнулись на трассе «Иртыш» в Новосибирской области

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 25 марта 2017 г. [18:00]

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Курьер.Среда.Бердск

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